O diretor do Instituto Cervantes diz que a linguagem representa um valor.

Frankfurt (Alemanha), no dia 17 de março, o diretor do Instituto Cervantes do Instituto Luis García Montero, apresentou o programa espanhol como país convidado na Feira do Livro de Frankfurt esta quinta-feira, salientando que “A linguagem representa valor” e “Este livro é a melhor metáfora da liberdade e valores democráticos”. García Montero ressaltou que os valores que a Espanha defende são “igualdade entre homens e mulheres e respeito pela diversidade”. Ele também saudou seu compromisso com o diálogo e disse: “Para a Espanha que acredita na Europa, a verdadeira riqueza está nos valores democráticos e nos direitos humanos”. Suporte de tradução Apresentando um programa literário na Espanha como país convidado na Feira de Frankfurt, que foi realizada em 2021, mas cuja participação foi adiada para este ano devido à pandemia do coronavírus, a curadora do projeto Elvira Marco destacou a diversidade em termos de gêneros: narrativa, não ficção, poesia ou obras de ficção gráfica. Marco destacou “os esforços feitos pela Espanha desde 2019 para promover a tradução de livros para o alemão e conectar autores com agentes e editores espanhóis e alemães”. No total, foram investidos 2 milhões de euros (cerca de 2,2 milhões de dólares), o que permitiu subsidiar a tradução de 328 obras para o espanhol em cinco línguas europeias: alemão, inglês, francês, italiano e holandês. Em 2019, o Ministério da Cultura e Esportes da Espanha aumentou a alocação de bolsas de tradução em quase 45%, por ser uma “ferramenta eficaz para a divulgação internacional” da literatura em todas as línguas do país espanhol. Este ano, pelo menos 86 obras espanholas serão publicadas em alemão e serão vendidas em livrarias na Alemanha, Áustria e Suíça. Destes, 40 se beneficiaram de algum tipo de suporte de tradução. Comunicar através da violência e da linguagem das ferramentas Por outro lado, a Feira do Livro de Frankfurt, que será realizada de 19 a 23 de outubro deste ano, decidiu “suspender a cooperação com instituições públicas e editoras russas”, mas recebe escritores e editores russos independentes, disse Jürgen Boos à Efe. Apresentando o programa na Espanha como país convidado neste evento internacional, Boos disse que “ofereceria estandes de exibição gratuitos para editores ucranianos” na feira de Frankfurt. No entanto, Boos acredita que escritores e editores russos independentes não são muito propensos a participar da feira de Frankfurt. Da mesma forma, de acordo com Boos, “a Feira do Livro de Frankfurt conversa com instituições culturais da Ucrânia e dos Estados Bálticos para apoiar a Ucrânia”. Ucraniano e russo, como sérvio e croata, são duas línguas eslavas muito próximas, de modo que a população que fala a língua pode se comunicar linguisticamente com relativa facilidade sem tradução, mas às vezes os falantes não o fazem por outros motivos. “A linguagem faz parte da identidade nacional, mas às vezes pode ser instrumentada politicamente”, disse Boos quando parou de reunir as pessoas porque a linguagem era fundamental, refletindo a invasão russa da Ucrânia ou a guerra na ex-Iugoslávia. ásia/cams (Foto)