Mía Loveday: Quem é ela e o que se sabe sobre a jovem que ganhou o Miss Perú La Pré?

Após o concurso Miss Perú La Pri, houve quatro vencedores, incluindo a filha da 'celebridade'. No entanto, houve um participante que não pertencia a esse grupo, nos referimos a Mia Loveday. El Salvador representa nosso país.

O jovem de 15 anos foi o favorito de muitas pessoas desde o início por causa da variedade de talentos que demonstrou e das respostas ao júri. Ele também revelou o motivo pelo qual ele entrou neste concurso de beleza, o que causou grande polêmica entre seus seguidores.

“Eu participei do casting do concurso porque achei que era uma atividade maravilhosa. Eu nunca teria imaginado vir aqui. No curso, percebi que a modelo era mais do que apenas um rosto bonito, e ela tem um grande senso de responsabilidade e esforço . Vou mostrar que tudo o que aprendi vale a pena.” Ele disse.

Mia Loveday chama francês perfeitamente porque ela tem um pai peruano e uma mãe peruana-francesa. Ajudou-a durante o teste de talentos.

O caminho de uma jovem não foi fácil. Porque, como mencionado, ela teve muitos seguidores nas redes sociais, então teve que competir com as filhas de 'celebridades' que se destacaram das demais.

Da mesma forma, muitos fãs deste concurso de beleza ficaram indignados com a organização do Miss Perú La Pre. Eles apontaram que tudo estava preparado para Chiara Villanella, Gaela Baraja e Alondra Elegac.Você pode levar a coroa com você.

Suposta fraude de candidato

Camila Hernández Macera (Camila Hernández Macera) foi uma das candidatas ao concurso que não alcançou o top ten, anunciado ao vivo no programa En Boca de Todos. Usando suas redes sociais, ele confirmou que tudo estava 'preso' no Miss Perú La Pre

“Infelizmente, tudo foi esclarecido. Eu não acreditei ou queria aceitar, mas infelizmente acreditou. E acho que todos sabemos quem passou sem levantar meu dedo por outro motivo, porque eu não aconteceu.” Ele escreveu.

Ela também ressaltou que não é a única que acha que há fraude na escolha de uma vencedora, já que irá a El Salvador para representar o Perú em outros concursos internacionais de beleza.

“As pessoas que participaram sabem que há meninas que não levantaram os dedos porque estavam lá. Há candidatos que fizeram o esforço, mas aqueles que não fizeram nada foram longe ”. Ele disse.

“Fiquei decepcionado porque muitas pessoas falaram sobre isso. Eles me disseram para não tentar tanto porque eu estava consertado e essas pessoas passariam sem fazer nada. Eu disse que não, mas este ano foi diferente.” Ele adicionou.

