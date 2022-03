Memória, Google Maps, Emoji: três dicas para celulares

Quando o espaço de armazenamento do telefone está cheio, ele não funciona mais corretamente. A revista comercial alemã “Computer Bild” explica como liberar espaço de armazenamento no dispositivo na edição 6/22. No No menu “Configurações”, há uma seção “Armazenamento”. Aqui, os usuários do Android podem ver a porcentagem de memória para cada aplicativo e o espaço restante. Aqui, os usuários podem ver quais aplicativos estão ocupando muito espaço e considerar quais estão realmente usando. Os usuários do iPhone abrem o menu Configurações e acessam Geral e Armazenamento do iPhone. Os usuários do iPhone têm a opção de desinstalar o aplicativo, mas não podem excluir os dados associados ao aplicativo. Se necessário, eles podem baixá-lo novamente mais tarde. A propósito, o Google Maps pode não apenas mostrar a rota, mas também pedir um táxi. Para fazer isso, os usuários pesquisam o destino que desejam alcançar e tocam em “Como chegar lá” no canto inferior esquerdo. Em seguida, selecione o ícone “Preparar para viajar” (a pessoa segurando a mala) no canto superior direito. Vários provedores são exibidos com base na localização, incluindo tempo de espera e informações tarifárias.Se o aplicativo de um provedor estiver instalado, o aplicativo será aberto automaticamente quando um usuário tocar em uma oferta. Para celulares com a atualização do Android 12, a Samsung oferece um novo recurso que permite combinar emojis. Toque no ícone no aplicativo de mensagens que deseja usar para exibir o emoji ao lado da barra de espaço.Quando você entra no seletor de emojis, os dois emojis que deseja mesclar são selecionados.Clique no sinal de mais abaixo da barra esquerda e uma nova combinação será gerada automaticamente.Finalmente, clique em “Avançar” e clique em “Enviar”. dpa