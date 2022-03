Málaga sediará a fase de grupos com Bolonha, Glasgow e Hamburgo

Madri, 17 de março A Federação Internacional de Tênis (ITF) e a Cosmos Tennis identificaram Málaga, Bolonha, Glasgow e Hamburgo nesta quinta-feira como as quatro cidades selecionadas para sediar a fase de grupos da final da Copa Davis de 14 a 18 de setembro. O sorteio da fase de grupos para a final da Copa Davis acontecerá em 31 de março. A ITF também confirmou que o Canadá será uma equipe convidada para completar 16 que disputarão o título com Sérvia, Croácia, Reino Unido, Argentina, Austrália, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Cazaquistão, Coreia do Sul, Holanda, Espanha, Suécia e Estados Unidos. As duas melhores equipes de cada um dos quatro grupos poderão avançar para a fase final, que acontecerá em um único estádio de 23 a 27 de novembro. Em Málaga, o Pavilhão Martin Carpena será o pano de fundo da competição. Molly/chá