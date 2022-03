LISTA DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS 11:30

O mundo hoje: informações importantes da Associated Press

quinta-feira, 17 de março de 2022

___________________________________

PRIMEIRA PÁGINA

___________________________________

EUR-GEN UCRÂNIA-GUERRA

KIEV, Ucrânia - Sobreviventes começam a sair enquanto as autoridades tentam resgatar centenas de civis presos no porão de um teatro que foi alvo de ataques aéreos russos na cidade sitiada de Mariupol. Por Andrea Rosa. 1.500 palavras. Foto AP. ENVIADO.

Golpe:

-UKRAINE-WAR-KEYS: Informações importantes sobre a invasão russa da Ucrânia.

-UCRÂNIA-WAR-LATEST: Os últimos desenvolvimentos sobre a invasão russa da Ucrânia.

-UCRÂNIA-WAR-ECONOMY: OCDE alerta para o custo global da guerra na Ucrânia.

-UCRÂNIA-GUERRA-REFUGIADOS: As agências de ajuda redobram seus esforços diante da crise na Ucrânia.

-GUERRA UCRANIA-DRONES: A Ucrânia se defende com drones turcos baratos, mas letais.

-EUA-CHINA: Biden conversará com o líder chinês sobre a crise na Ucrânia.

CONGRESSO AMS-ECO ARGENTINA-IMF

BUENOS AIRES - Senadores argentinos discutirão o projeto de lei que permite ao Executivo refinanciar uma dívida de cerca de US $45 bilhões com o Fundo Monetário Internacional, com o objetivo de obter sua aprovação para evitar uma inadimplência. A iniciativa desperta forte resistência nas fileiras dominantes. Por Almudena Calatrava. 653 palavras. Foto AP. Vídeo AP. ENVIADO. Editores: serão atualizados.

Golpe:

-AP EXPLICA ARGENTINA-FMI: AP explica: a rápida história da Argentina e do FMI.

EUR-GEN CORONAVIRUS ALEMANHA

BERLIM — Os legisladores na Alemanha estudam a possibilidade de tornar obrigatória a vacina contra a COVID-19, com novos casos confirmados atingindo um recorde. 200 palavras. Foto AP. ENVIADO.

Golpe:

-CORONAVIRUS-CAMBODIA: Camboja deixa de fazer testes COVID obrigatórios para viajantes.

-CORONAVIRUS-BIDEN: Biden anuncia mudanças na coordenação da resposta ao COVID.

___________________________________

AMÉRICA LATINA E CARIBE

___________________________________

AMS-GEN COLOMBIA-PENSÕES

BOGOTÁ - O candidato esquerdista Gustavo Petro levantou preocupações no setor privado colombiano ao propor uma reforma previdenciária que amplia a cobertura e modifica a distribuição de recursos, transferindo muito para um fundo público e tirando o peso dos fundos privados. Por Astrid Suarez. 777 palavras. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

DESEMPREGO AMN-ECO EUA

WASHINGTON — O número de pessoas que solicitaram assistência pública de desemprego nos Estados Unidos diminuiu na semana passada, indicando que as demissões estão a diminuir e que o mercado de trabalho continua forte. Por Matt Ott. 240 palavras. Foto AP. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

GREVE DOS MOTORISTAS DE CAMINHÃO EUR-ECO SPAIN'

MADRI - A Espanha anuncia uma operação envolvendo mais de 15.000 policiais contra caminhoneiros em greve que são acusados de agredir colegas que não aderiram à paralisação das atividades. 240 palavras. ENVIADO.

___________________________________

ESPORTES

___________________________________

DEP-FUT CHAMPIONS-ESPANHA

MADRI - Com a vitória do Villarreal sobre a Juventus, a Espanha volta a ter três equipes nas quartas de final da Liga dos Campeões. O Real Madrid deixou de fora o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid eliminou o Manchester United. Por Tales Azzoni. 500 palavras. Foto AP.

DEP-FUT EUROPA-RESUMEN

SEM PROVENIÊNCIA - O Barcelona precisa acordar em sua visita ao Galatasaray turco para avançar para as quartas de final da Liga Europa após o empate na primeira mão. Além disso, o Sevilla defende uma vantagem de 1-0 no West Ham em sua busca pelo sétimo título no torneio. Por Karel Janicek. 500 palavras. Foto AP. Editores: jogos desde 1745 GMT.

___________________________________

SHOWS E CULTURA

___________________________________

ESP-CIN OSCAR - PREVISÕES

SIN PROVENCIA - Quem será o vencedor do melhor filme no 94º Oscar? Os críticos de cinema da Associated Press Lindsey Bahr e Jake Coyle explicam suas previsões em várias categorias importantes, variando de atuação a diretor, filme de animação e documentário, bem como o jackpot: melhor filme. Por Lindsey Bahr e Jake Coyle. 1.700 palavras. Foto AP.

SP-GEN BRITÂNIA-PRINCESA-DIANA-BBC

LONDRES - A BBC pede desculpas e paga uma quantia “substancial” ao secretário particular da princesa Diana por informações fraudulentas usadas para obter uma entrevista explosiva na televisão com a falecida realeza. A estação de televisão nacional britânica disse que pediu desculpas “sem reservas” a Patrick Jephson pelos danos causados pela forma como a entrevista de 1995 foi obtida. 300 palavras. Foto AP.

ESP-TEL WECRASHED-LETO-HATHAWAY

NOVA YORK — Os vencedores do Oscar Jared Leto e Anne Hathaway co-estrelam a série limitada “WeCrashed” da Apple TV+ sobre a ascensão e queda da WeWork. Por Alicia Rancilio. 800 palavras. Foto AP.

ESP-MUS LATIN AMAS-ARTISTAS

MIAMI - O Latin American Music Awards contará com apresentações de Jhay Cortez, Black Eyed Peas, Boza, Calibre 50, Chiquis, Esteman, Gerardo Ortiz, Gloria Trevi, Jesse & Joy e Lit Killah. A lista também é acompanhada por Los Angeles Azules, Maria Becerra, Nicki Nicole, Sofia Reyes, Ozuna e Tiago PZK. Os prêmios serão entregues em 21 de abril na Michelob ULTRA Arena do Mandalay Bay Resort and Casino em Las Vegas. 400 palavras. ENVIADO.

___________________________________

VOCÊ PODE ENTRAR EM CONTATO CONOSCO EM:

___________________________________

Perguntas e comentários com o Diretor do Serviço Espanhol da Associated Press, Eduardo Castillo, em ecastillo@ap.org e/ou por telefone na Cidade do México +5255 3300-7620.

Se você tiver alguma dúvida sobre os despachos enviados, ligue para +5255 33007620 e/ou +1212 621-1647 ou escreva para os e-mails msa@ap.org e SupervisoresLPA@ap.org

Para perguntas sobre cobertura esportiva, escreva para deportes@ap.org e sobre o tópico de fotos para o e-mail latamphotodesk@ap.org

—

PT TWITTER:

—

Siga-nos em nossas contas do Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes e @AP_Espectaculos