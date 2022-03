Kristiansen chama o Panamá de “ideal” para fechar as eliminatórias

Cidade do Panamá, 17 de março (EFE) - O time de futebol hispano-dinamarquês Thomas Christiansen, treinador da seleção nacional de futebol do Panamá, convocou 26 jogadores quinta-feira para a data final da final octogonal do Conacaf em preparação para a tripla data em março e a Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Entre eles, o goleiro Eric Hughes, o zagueiro José Cordova, as novidades do meio-campista Viktor Medina, o retorno do atacante Cecilio Waterman e a ausência do atacante José Fajardo, que é um dos regulares do treinador durante toda a fase de qualificação. “Os jogadores que escolho são os jogadores certos para enfrentar esses três jogos”, disse o estrategista em entrevista coletiva. Ele acrescentou que “os jogadores sabem o que têm que fazer” contra Honduras, que é “nossa primeira final”. Em 24 de março, ele acrescentou que bons resultados levarão o grupo a estar de bom humor para outros conflitos. Ele ressaltou que o duelo contra Honduras é um “trap match” e que não devemos perder de vista o objetivo de “vencer e ir bem”. “Não conheço a lista hondurenha, mas não sei se é melhor para jogadores regulares ou jovens que querem se exibir e seguir bem seus planos futuros”, disse. Quanto à falta de gols para a equipe, o treinador pensou em quando os atacantes que cantaram ao vivo esperavam criar uma situação-alvo. “O problema não é criar uma situação-alvo. Temos quatro grandes atacantes. Eu quero que eles estejam certos para criar situações e objetivos.” Os panamenhos receberão Honduras (24 de março) e Canadá (30 de março) em sua casa e, como visitantes dos Estados Unidos (27 de março), competirão em todos os grandes duelos nas eliminatórias para a segunda Copa do Mundo da FIFA. O Canadá é o líder da igualdade com 25 pontos, seguido pelos Estados Unidos e México, respectivamente, 21 pontos, 4º lugar e 17 no geral são a seleção nacional do Panamá. A Costa Rica está em quinto lugar, um ponto atrás do panamenho, enquanto El Salvador (9 pontos) e Jamaica (7 pontos) ocupam o 6º e o 7º lugares respectivamente, completando a tabela com apenas 3 pontos na tabela. Lista de chamadas do Panamá: Guarda-redes: Luis Mejia, Orlando Mosquera, Cesar Samudio, Eric Hughes. Defensores: Fidel Escobar, Jorge Gutierrez, Michael Amir Murillo, Eric Davis, Andrade Andrade, Cesar Blackman, Harold Cummings, José Cordova Médio: Christian Martinez, Anibal Godoy, Abdiel Ayarza, Adalberto Karasquila, Alberto Quintero, César Yannis, Edgar Joel Barsenas, José Rodríguez, Freddy Gondola, Victor Medina Avançados: Gabriel Torres, Cecilio Waterman, Rolando Blackburn, Ismael Diaz. LAO/GF/JL (Foto) (Vídeo)