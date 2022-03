Jornalistas protestam após o assassinato do oitavo repórter este ano no México

Ele se expande com protestos de jornalistas, vigilância de repórter assassinado e reações da RSF e da SIP. ///Morelia, México, 16 de março de 2022 (AFP) - “Chega de assassinatos!” , exigiu com sua bandeira um dos jornalistas que marcharam nesta quarta-feira na cidade de Morelia (oeste) em protesto contra o assassinato de Armando Linares, o oitavo repórter morto este ano no México.” Nem com metralhadoras nem balas, a imprensa não cala a boca!” , foi lido no cartaz de outro dos jornalistas que chegaram à sede do Congresso no estado de Michoacán, onde exigiram leis para proteger a guilda jornalística. Da tribuna do palestrante, uma dúzia de repórteres de Morelia (capital de Michoacán) expressaram sua indignação com o crime de Linares, diretor do portal de notícias Monitor Michoacán, ocorrido na tarde de terça-feira em sua casa no município de Zitácuaro. Linares, que foi velado naquela cidade na quarta-feira, foi baleado apenas um mês e meio após o assassinato de Roberto Toledo, um colaborador da mesma mídia. Desde janeiro passado, oito jornalistas foram mortos no México, um dos países mais perigosos para a imprensa, com quase 150 assassinatos desde 2000, de acordo com Repórteres Sem Fronteiras (RSF). Juan Carlos Muñiz, Heber López, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa e Jorge Luis Camero também caíram neste ano particularmente sangrento, este último em 24 de fevereiro, duas semanas depois de deixar o cargo no gabinete do prefeito de Sonora (norte) .As vítimas cobriram guerras entre traficantes de drogas e investigaram a corrupção em seus territórios.” Exibir corrupções de governos, funcionários e políticos corruptos levou à morte de um de nossos colegas (...). Não vamos deixar coisas assim, vamos levá-las às consequências finais”, alertou Linares em 31 de janeiro em um vídeo emocionado em que Toledo repudiou a morte. - Aliança criminosa - Lamentando o crime ocorrido em Linares na quarta-feira, o presidente Andrés Manuel López Obrador descartou que funcionários públicos estejam por trás dos assassinatos de jornalistas ocorridos este ano no México”. Não há elementos em nenhum desses assassinatos para apontar funcionários públicos como responsáveis”, disse López Obrador em sua coletiva de imprensa regular.” São crimes que foram cometidos por quadrilhas criminosas”, acrescentou o presidente esquerdista, reiterando sua promessa de “impunidade zero” diante desses acontecimentos. Até a semana passada, o presidente disse que seu governo havia documentado cinco assassinatos de jornalistas, embora a RSF e a organização local Artigo 19 tenham registrado sete casos. Obrador disse então que 17 prisões foram realizadas por quatro dos assassinatos. O subsecretário de Direitos Humanos do Ministério do Interior, Alejandro Encinas, informou esta quarta-feira num fórum com jornalistas que “45% dos ataques sofridos por jornalistas provêm particularmente de agentes do Estado, no âmbito dos estados e municípios”. Agentes do crime organizado e agentes do Estado mexicano que conspiram com o crime organizado são a principal fonte de agressão contra jornalistas”, disse o funcionário. Em diálogo com a AFP, Balbina Flores, representante da RSF, pediu ao Ministério Público de Michoacán “uma investigação exemplar sobre este caso e garantir a segurança dos colegas de trabalho de Linares e sua família” .A RFS coloca a impunidade pelos homicídios de jornalistas no México em 92%. O crime de Linares também foi repudiado pela Associação Interamericana de Imprensa (SIP), que instou o Estado mexicano a “responder com responsabilidade e seriedade às alegações de coibir a violência contra jornalistas”. No México, os jornalistas estão presos e enfrentaram ataques violentos há anos, sem sequer receber a devida atenção de seu próprio governo, que reage defensivamente a cada demanda”, denunciou o presidente da SIP, Jorge Canahuati. López Obrador, enfrentando um setor da imprensa tradicional, ele acusa de servir interesses como “interferindo” demandas recentes dos Estados Unidos e do Parlamento Europeu para que seu governo proteja os repórters.str-jg/axm/dga