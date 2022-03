Joan Mir salienta que será “importante entender os pneus”

Lombok (Indonésia), 17 Mar O espanhol Joan Mir (Suzuki GSX RR) enfatizou que durante o fim de semana “o mais importante será entender os pneus porque eles são completamente diferentes dos testes, mas temos que entender como podemos ser fortes com esses pneus”. “Também é importante continuar melhorando a moto, o ajuste e entender um pouco melhor essa nova moto”, disse Mir. “O calor aqui é extremo e vai ser complicado por vários motivos. O primeiro por causa dos pneus, o segundo por causa do ressurgimento em um setor da pista e o terceiro por causa do calor”, disse o campeão mundial de MotoGP em 2020. “Temos que sobreviver neste Grande Prêmio e temos que tentar entender como ser competitivo e não ter um grande consumo de pneus e ser rápidos ao mesmo tempo. Vai ser um fim de semana difícil, um bom desafio, mas eu gosto de desafios, então veremos o que podemos fazer”, reconheceu Joan Mir. Acima de todas as inovações tecnológicas aplicadas às motocicletas de corrida, Joan Mir reconheceu que “tudo isso torna mais difícil andar em corridas, os pneus caem menos desempenho e muitas pessoas no final da corrida são rápidas e você não vê... quando o pneu cai, acho que as corridas são mais espetaculares no final e É verdade que estão melhorando e os pneus são mais constantes.” “Também a questão do holeshot (bloqueio da suspensão), se todos a usarem, a ultrapassagem é mais complicada, mas não acho que se você não se qualificar nas duas primeiras filas não conseguirá fazer melhor”, continuou Mir, que lembrou que “saí em oitavo lugar no Qatar, mas se tivesse começado na primeira ou na segunda linha, eu teria ficado na oitava fila Da mesma forma, porque então no final da corrida eu não tinha mais e, no meu caso, acho que pode ser feito, mas no final da corrida foi mais emocionante alguns anos atrás”. Ao contrário de seu companheiro de equipe, Joan Mir acha que “tudo o que foi trabalhado nos testes entre aspas é inútil. Eles funcionam, porque há muitas coisas que funcionam, mas qual tem sido o ritmo e tudo isso vai ser difícil para o teste funcionar”. “Acho que é essa a frase. Os pneus são muito diferentes, não é que eles tenham trazido pneus um pouco mais duros, é que há uma mudança bastante grande e isso pode dificultar aqueles que foram competitivos nos testes aqui. Veremos quem se beneficia e quem não beneficia tudo isso”, disse o campeão mundial da Suzuki. CHEFE JLL/EA