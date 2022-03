Iwobi vai ao Everton

Escrevendo esportes, 17 Mar Um gol do nigeriano Alex Iwobi aos 99 minutos proporcionou o triunfo contra o Newcastle do Everton (1-0), que se reuniu com a vitória após quatro derrotas consecutivas para se afastar da zona de rebaixamento do Premier. A equipe de Frank Lampard, quando teve o pior, com um jogador a menos devido à expulsão de Allan em 83 e com seu rival em busca de triunfo, aproveitou a oportunidade para marcar e selar uma vitória vital para o seu futuro. Os caramelos aproveitaram o duelo adiado do vigésimo dia para recuperar as sensações. Ele não jogou um bom jogo e se mostrou às custas de seu rival, em progressão óbvia desde que Eddie Howe chegou ao seu banco e escapou do fundo. No entanto, uma ação rápida de contra-ataque recompensou em Goodison Park contra um fã dedicado, Everton. O gol veio aos 99 minutos, quando um roubo de bola no meio-campo levou a bola aos pés de Alex Iwobi, que iniciou um rápido contra-ataque. Ele encontrou Dominic Clavert Lewin perto da área de visitas e enviou-lhe o futebol devolvido por seu companheiro de equipe. O nigeriano não falhou e venceu Martin Dubravka para certificar a vitória e deixar os três pontos em Liverpool. A vitória dá ar ao Everton que, mesmo com dois jogos pendentes, está a três pontos do rebaixamento marcado pelo Watford. O Newcastle sofreu sua segunda derrota consecutiva, mas ainda está longe dos últimos três lugares. CHEFE apa/jl