Israel celebra feriados judaicos, como o Carnaval de Purim este ano, sem restrições.

No dia 17 de março, Jerusalém celebra hoje o Purim, um dos festivais mais populares do judaísmo. Uma maravilhosa festa à fantasia é realizada em todo o país e seu dever religioso é beber embriagado este ano sem restrições causadas pelo coronavírus. Este feriado de carnaval, celebrado de forma religiosa e secular, lembra um episódio bíblico em que a rainha Ester intercede para salvar os judeus do Império Persa do genocídio. Este feriado começou ontem ao entardecer na maior parte de Israel, e em Jerusalém começará quando escurecer esta tarde. A tradição indica que um dia deve ser comemorado em uma cidade cercada por muros. Tel Aviv, uma cidade liberal na costa do Mediterrâneo, tinha pessoas vestidas com todos os tipos de fantasias esta manhã, o bar abriu cedo e o restaurante tinha muitas pessoas. Hoje é oficialmente um dia útil em Israel, mas a atmosfera na rua e no trabalho é festiva. Este ano, a falta de restrições ao Festival de Purim contrasta com o passado, quando o governo impôs um toque de recolher noturno de três dias para evitar multidões e o aumento de casos de COVID-19. Este feriado lembra o episódio do livro de Ester, no qual Hamã, o grão-vizir do Império Persa, pediu ao rei Assuero que matasse todos os judeus do reino porque Mordechai, pai adotivo de Ester, não tolerava seus joelhos. Uma judia, que era a rainha da Pérsia, ajudou a prevenir o genocídio depois de mediar com Assuero. O rei autorizou os judeus a se defenderem, e no dia marcado para execução, no dia 13 do mês hebraico de Adar, a comunidade judaica conseguiu derrotar o inimigo. No dia seguinte, os judeus do Império Persa celebraram a vitória e chamaram o feriado de “Purim”. Nesses feriados, o consumo de grandes quantidades de álcool é comum, especialmente em comunidades super-ortodoxas, onde a imagem de uma religião bêbada é uma imagem típica. Este ano, Israel, ao contrário dos cinco anteriores, não fechará postos de controle na Faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada. Esta medida tem como objetivo acompanhar o ritmo dos palestinos que trabalham em Israel e evitar tensões no início do mês sagrado muçulmano do Ramadã em abril. Geléia/torta (Foto) (Vídeo)