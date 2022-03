Hulkenberg substitui Betel positivo para COVID-19 pelo GP do Bahrein

MADRID, 17 DE MARÇO O piloto alemão Nico Hülkenberg substituirá seu compatriota Sebastian Vettel no GP do Bahrein e, como a equipe anunciou, o Campeonato Mundial de Fórmula 1 deste fim de semana após teste positivo para o campeão global Covid “Sebastian Betel testou positivo para o Covid-19 e não participará do GP do Bahrein. Ele será substituído por Nico Hülkenberg, o futuro piloto da equipe Aston Martin Aramco Cognitive Formula One, e ele entrará no carro após seus primeiros treinos livres.” “, explica. Hülkenberg forma um par de pilotos da Aston Martin no Bahrein com Lance Stroll, Canadá. Jade/chá