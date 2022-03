Hilary Duff, de Teenage Idol a inspirar novos relacionamentos de casal

Guillermo Azabal Los Angeles (EUA), 17 de março Aos 14 anos, Hillary Duff atraiu toda uma geração de crianças com seu papel de Lizzie McGuire. 20 anos depois, ela aparece na série “How I Met Your Father”, um romance que mostra a seus seguidores uma visão moderna do amor e dos relacionamentos quando adultos. Duff (Houston, EUA, 1987) leva o bastão em uma produção spin-off do icônico “How I Met Your Mother” baseado na descrição de dois filhos adolescentes sobre como Josh Radnor (Ted Mosby na série) conheceu sua mãe. “Esta é outra série que não imita a primeira série, mas conta um mundo completamente diferente.” Em entrevista à Efe, a atriz admite. O trabalho original começou a ser exibido em 2005, passou 9 temporadas e conseguiu ganhar uma grande quantidade de fãs que cresceram pessoalmente com limões. Agora, um intérprete americano aceita o desafio de satisfazer um público exigente e diz que sabe que está “ciente de uma grande responsabilidade”. Incorpore o sucesso inicial ao longo O caminho para o sucesso fez de Duff o rosto visível desse tão esperado “spin-off”, mas antes disso ele até pensou que poderia ser outro brinquedo de Hollywood. Não teria sido o primeiro caso por causa da precocidade com que a fama chegou até ele e da significativa exposição pública que o cerca. De acordo com o próprio Duff, às vezes se tornava “muito estressante”. Ela tinha 10 anos quando apareceu pela primeira vez na tela grande graças ao filme “Casper Meets Wendy”, e, portanto, foi ao estrelato com Lizzie McGuire no Disney Channel. É uma série que foi transmitida de 2001 a 2004, que, em vez de atuar, pode explicar perfeitamente as dúvidas e problemas gerais de um período como a adolescência que ele vivenciou na época. No entanto, ela continuou sua jovem carreira de atriz com os pés no chão e combinou-a com vários projetos que desenvolveu nos últimos 17 anos. A cantora de pop rock, estilista de sua própria linha de moda, patrocinada pela empresa de Dona Karan (DKNY), tirou seu próprio perfume e escreveu uma série de romances para adolescentes. Para Duff, esse crescimento profissional e pessoal se deve principalmente à sua família: três filhos e seu atual marido, produtor e DJ Matthew Koma. “Matthew é um grande fã da série original, e ele sente o significado da série anterior e é acompanhado por uma pressão considerável”, disse Duff. Duff explica que “conhecia todos os personagens”, mas não viu a produção original “religiosamente”. Uma descrição sentimental do novo mundo Em “How I Met My Father”, Duff interpreta Sophie, de 30 anos, que tenta encontrar o homem perfeito e acaba com um novo grupo de amigos. Duff descreve o personagem que ele interpreta como “uma garota adorável, adorável e determinada a ser amada”. Começar com a busca por um relacionamento tradicional termina com uma descrição sentimental de uma sociedade que se adaptou à nova era do namoro por meio de aplicativos, diferentes orientações sexuais e o conceito de um amor mais livre. “Estamos em 2022, e a forma como nos envolvemos nos relacionamentos mudou muito para aprofundar nossa sexualidade e ter um mundo mais inclusivo”. Ele diz. Duff é uma série de ficção que, além de divertida, deve ter um impacto notável em cerca de 21 milhões de seguidores apenas nas redes sociais. A atriz divide o elenco desta produção com Chris Lowell (Jesse), Josh Peck (Drew), Kim Catral (Sophie), Tom Ainsley (Charlie) e Francia Liza (Valentina). Este último diz em entrevista à Efe que é “um prazer” trabalhar com Duff porque “tudo o que ele toca se transforma em ouro”. A primeira temporada de “How I Met Your Father” estreou no final de janeiro na plataforma de vídeo sob demanda Hulu, e depois de hospedar os 10 episódios iniciais, a segunda temporada com 20 novos episódios já está sendo gravada: a melhor gac/bpm/cópia (Foto)