Euro: preço de fechamento hoje, 17 de março na Bolívia

O euro foi negociado perto de 7,51 bolivianos, em média, o que implicou um aumento de 1,75% em relação ao valor do dia anterior, quando marcou 7,38 bolivianos em média.

Na última semana, o euro acumulou um aumento de 1,62%, embora, pelo contrário, durante um ano ainda tenha acumulado uma queda de 8,74%. Em comparação com os dias anteriores, ele colocou uma parada para dois dias seguidos com uma tendência plana. Na última semana, a volatilidade mostrou um comportamento visivelmente maior do que a volatilidade refletida nos dados do ano passado, o que mostra que mostra mudanças maiores do que a tendência geral de valor.

Na foto anual, o euro até mudou em média 7,76 bolivianos, enquanto seu nível mais baixo foi de 7,28 bolivianos, em média. O euro é colocado mais perto de seu valor mínimo do que do máximo.

Incerteza para o boliviano

boliviano O boliviano tem curso legal da Bolívia desde 1987 e é dividido em 100 centavos, anteriormente o peso boliviano foi usado, mas foi substituído. O Banco Central da Bolívia é o órgão responsável por regular a emissão de moeda.

Hoje, moedas de 10, 20 e 50 centavos estão em circulação, assim como 1, 2 e 5 bolivianos. Em 1988, um boliviano equivalia a um dólar americano.

Quanto à criação, a moeda boliviana parou de cunhar e imprimir durante os tempos coloniais devido à falta de interesse político, o que acabaria por fazer com que moedas e notas fossem criadas no exterior devido ao baixo custo que isso implica. Em 2013, eles ainda eram fabricados em países como Reino Unido, França e Chile.

Quanto à economia, em 2014 a Bolívia recorreu a altos gastos públicos e ao crescimento do crédito interno para manter seu crescimento, mas essas decisões resultaram em aumento da dívida pública e redução das reservas internacionais.

Como em todo o mundo, a pandemia de coronavírus atingiu severamente a economia da Bolívia, embora a inflação não tenha sido tão alta quanto em outras nações latino-americanas, fechando 2021 com 0,90 por cento.

De acordo com as previsões feitas este ano pelo Banco Mundial, a Bolívia crescerá apenas 3,7% até 2022, no entanto, o presidente Luis Arce desafiou essas previsões e garantiu que o Produto Interno Bruto (PIB) poderia crescer até 6%.

Além disso, o país fechou 2021 com um superávit comercial de US $1,471 milhão, o primeiro dos últimos seis anos, onde saldos negativos anuais foram registrados no saldo. Além dessas condições, o desemprego aumentou 5,2 por cento.

A Bolívia também está enfrentando esforços globais para mudar para energia limpa, então essas condições levarão um dos maiores países exportadores de gás a buscar alternativas.

Recomendamos:

Agências