Dólar: Hoje, 17 de março, o preço de mercado no Perú

Após o início da sessão de negociação, o dólar americano foi negociado a uma sola de 3,71, um aumento de 0,41% em relação ao valor do dia anterior, quando terminou com uma sola de 3,70.

Levando em consideração os dados dos últimos 7 dias, o dólar americano subiu 0,44%, o que ainda é de 0,05% ao longo do ano. Analisando esses dados com os dados do dia anterior, ele encerra duas sessões consecutivas. Em relação à volatilidade da semana passada, é de 3,26%, o que é visivelmente menor do que o valor da volatilidade anual (18,85%), o que indica que o preço flutua menos do que a tendência geral recente.

foto anual, o dólar americano se transformou em uma sola de 3,99, e o nível mais baixo foi de 3,66 soles. O dólar americano está mais próximo de um ponto baixo do que o máximo.

Sol peruano instável

O sol tinha curso legal no Perú desde 1991 e substituiu o inti que circulou entre 1985 e 1991. Inicialmente, também foi chamado de “Nuevo Sol” para distingui-lo de seu antecessor, mas em 2015 foi chamado de sol.

O surgimento do novo sol é entendido após a crise mundial de 1929, que não só levou à criação do Banco Central da Reserva do Perú, mas também causou uma grave crise econômica e cambial no país. No primeiro ano do governo de Alberto Fujimori, um novo sol foi promovido para equilibrar a hiperinflação e reorganizar a economia.

Após a fermentação, o sol era equivalente a um milhão de intis ou um bilhão de sóis “antigos”. Hoje, a moeda é dividida em 100 centavos e sua emissão é regulada pelo Banco Central da Reserva do Perú.

Atualmente, moedas de 10, 20, 50 centavos, 1, 2 e 5 solas e notas de 10, 20, 50, 100 e 200 soles estão em circulação. Anteriormente, moedas de 1 centavo também foram emitidas, mas foram retiradas de circulação em maio de 2011, e as moedas de 5 centavos não estavam em circulação em janeiro de 2019.

Por outro lado, a paridade da taxa de câmbio em relação ao dólar e ao euro é fixada diariamente pelas autoridades responsáveis. Desde 2014, a moeda peruana foi depreciada.

Em relação à economia, o Banco Mundial (BM) prevê que até 2022 o Perú crescerá apenas 3,2% após recuperar 13% em 2021. Da mesma forma, em 2023, ele diminuirá para crescer apenas 3%.

No entanto, os especialistas garantiram que a credibilidade dos negócios poderia ser comprometida diante da incerteza que existe nas políticas e regras fiscais que o Perú pretende realizar.

