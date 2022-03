Deschamps convoca Benzema e Kunde para deixar Dembel e Pekir

Paris, 17 de março O técnico francês Didier Deschamps convocou o jogador do Madrid Karim Benzema e o jogador do Sevilla Jules Kunde esta quinta-feira, mas não o jogador do Barcelona Usmane Dembelle ou Baetico Nabil Fekir. Para a primeira lista em 2022, que culminará na Copa do Mundo no Qatar, o treinador fez uma aposta no jogador do Leipzig Christopher Nkunku. Ele pode fazer sua estréia como “Blues” e atacante do Mônaco Wissam Ben Yedder. Outra grande surpresa na lista é a presença do meio-campista Jonathan Clauss (Jonathan Clauss). Ele pode fazer sua estréia na seleção nacional aos 29 anos. o melhor lâmpada/jade