“Deep Water”: Ben Affleck e Ana de Armas viajam profundamente no ciúme

Paula Escalada Medrano Madrid, 17 Mar Vinte anos depois de dirigir seu último filme, o cineasta britânico Adrian Lyne ("Atração Fatal") retorna com "Deep Water", que será lançado nesta sexta-feira no Amazon Prime Video, uma história de obsessão, sensualidade e mistério estrelada por Ben Affleck e Ana de Armas que para o diretor significou conhecer todo um universo: as filmagens em digital. "Eu amei tudo e faria de novo", disse o cineasta de 81 anos em entrevista à Efe, depois de reconhecer que a filmagem do filme significava que ele descobriu "um mundo totalmente diferente". Quando Lyne filmou o filme antes deste ("Infiel", 2002), o mundo das filmagens digitais ainda estava em seu início e não era uma opção para a maioria dos cineastas. "Eu estava realmente com medo de fazer isso digitalmente porque estou acostumado a filmar em celulóide", diz ele, mas com "Deep Water" ele decidiu pular para o vazio e achou "o processo realmente ótimo, muito mais imediato, espontâneo". Por exemplo, o cineasta acrescentou, "ele estava acostumado a esperar horas para um cinegrafista acender algo" e agora as cenas podem ser filmadas "com a luz disponível" e retocadas depois, então "ele tinha muito mais tempo para as filmagens em si". Além disso, acrescentou, o fato de que "poder ver as cenas no mesmo dia das filmagens" torna possível ver tudo mais "em contexto". "Você pode estar muito mais focado no filme", diz o diretor do filme, que será lançado no Amazon Prime Video em todo o mundo (exceto Estados Unidos, China, Rússia e Oriente Médio) na próxima sexta-feira, 18 de março. Diretor de bilheteria nos anos 80 e 90, ("Flashdance"), Lyne é especialista nas histórias de casais, nos universos da intimidade e do sexo e na criação de casais para a história do cinema. Ele já fez isso com Kim Basinger e Mickey Rourke ("Nove 1/2 Semanas"), Michael Douglas e Glenn Close ("Atração Fatal") e Robert Redford e Demi Moore ("Proposta Indecente"). E "Deep Water" não poderia ser menor. Filmado em 2019, foi o ponto de encontro da atriz cubana Ana de Armas e Ben Affleck, que, após o encontro no filme, tiveram um relacionamento romântico de mais de um ano. Baseado no romance homônimo de Patricia Highsmith, Affleck e De Armas interpretam Vic e Melinda Van Allen, um casal próspero de Nova Orleans cujo casamento desmorona sob o peso do ressentimento, ciúme e desconfiança. À medida que suas provocações mútuas e jogos mentais aumentam, as coisas rapidamente se transformam em um jogo mortal de gato e rato quando os jovens com quem ela tem relações extraconjugais (Jacob Elordi, uma das estrelas da série "Euphoria" incluída) começam a desaparecer. No entanto, perfeito e impecável, Vic sempre consegue manter o dedo acusador longe de si mesmo, apesar de carregar a sombra da dúvida. Ele é um homem que "tenta ser obediente, tenta cuidar dos assuntos dela, mas no final não consegue" porque "o ciúme distrai muito, como se vê neste filme". "É um filme sobre ciúme, eu acho, quando o ciúme sai do controle, e ele finge lidar com isso, mas no final não consegue", disse Lyne. Embora seja uma adaptação do romance do escritor americano especialista em suspense, "Deep Water" contém vários ingredientes muito diferentes para o livro, que trazem a marca de Lyne: "Eu introduzi sexualidade e cumplicidade entre eles, que não existiam no romance". "Eu li o romance e adorei. Era a história de um homem que estava cansado de sua esposa traí-lo, mas ele não estava realmente interessado em sexo, e se refugiou em sua filha e sua obsessão por caracóis. Isso foi algo que eu mudei no filme, tentei criar uma espécie de cumplicidade entre eles, como se ela tivesse seus assuntos não só para si mesma, mas também para ele", acrescentou. Assim, o roteiro depende muito daqueles momentos "não convencionais" cheios de tensão e sensualidade, quando ele vê o que ela faz com os outros e "ela não se vira assustada e para, mas continua a fazê-lo". Junto com Affleck e De Armas, atores como Tracy Letts, Rachel Blanchard, Dash Mihok, Lil Rel Howery, Jacob Elordi, Finn Wittrock e Kristen Connolly completam o elenco do filme.