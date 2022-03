Cuba estima que sua produção de batata não atenderá à demanda interna

Havana, 17 Mar O Ministério da Agricultura de Cuba reconheceu nesta quinta-feira que a produção doméstica de batata em 2022 não atenderá à demanda interna e, na melhor das hipóteses, estará nos níveis do ano passado. Como explicou o especialista Enel Espinosa à Agência de Notícias Cubana (ACN), a coleta estimada para este ano é de 116.396 toneladas, quantidades “distantes da demanda nacional”. No entanto, acrescentou, 56 por cento da área dedicada a esta cultura foi plantada “fora do calendário ideal”, principalmente devido à falta de insumos”, o que dificultará o cumprimento dos objetivos. Segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas e Informações (ONEI) coletados pela Efe, esse objetivo é semelhante à safra obtida em 2020 (115.385 toneladas), último ano para o qual registramos, que foi o pior desde 2017. Se a projeção oficial fosse alcançada, seria o quarto pior resultado da colheita da batata desde 2000. Espinosa também reconhece que a colheita estará longe dos picos registrados pela agricultura cubana, que na virada do século ultrapassou 300.000 toneladas de batata, mais que o dobro da previsão atual. A informação é conhecida em um momento adverso para o interior cubano, depois que dados negativos sobre suas principais culturas, como açúcar, tabaco e café, foram conhecidos nos últimos meses. O país, que importa entre 60 e 70% dos alimentos de que necessita, também está passando por uma grave crise econômica, devido à pandemia, sanções econômicas dos EUA e erros na gestão macroeconômica nacional. A crise é marcada pela escassez de bens básicos, dolarização parcial da economia e forte recuperação dos preços. CHEFE jpm/jrh