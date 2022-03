Como Melissa Klug explica Jesús Barco: “Se ele não estiver pronto, separamos cada um como seu”.

Melissa Klug foi muito clara sobre sua relação com Jesús Barco, que se reconciliou após uma forte briga, o empresário apontou que não havia infidelidade e que havia apenas uma diferença em tomar decisões precipitadas.

O influenciador explica que depois de falar bem sobre isso, decidiu continuar seu compromisso com Jesús Barco, mas se ele não tem certeza do que quer, não tem problema em se separar e seguir em frente.

Melissa Klug disse ao repórter de Magaly Medina: “Acho que tenho 38 anos e sei o que quero, e se ele não está pronto para seguir o mesmo caminho, cada um de nós o separa à sua maneira. ”

Ela não deu detalhes sobre por que ela lutou, mas o empresário negou que houvesse uma terceira pessoa no relacionamento. “Não existe mensagem, nem conversa, nem infidelidade, não existe tal coisa (...) Não estou com pressa, mas tomei uma decisão muito rápida e apressada e lutamos”. Ele disse.

“Depois de conversar, a decisão que tomamos foi seguir nossa promessa, e se isso acontecesse, foi ele quem perdeu.” Ele disse.

Nem tudo está indo bem em um relacionamento porque começaram as especulações de que os problemas continuarão a surgir após essa declaração.

Magali Medina não hesitou em concordar com a mãe de Samahara Robaton. “O que ela diz é que se em algum momento todos têm um objetivo diferente na vida, se eles não podem mais trilhar o mesmo caminho que uma pessoa, então todos devem seguir seu próprio caminho, com certeza sempre será.” O repórter disse.

No entanto, ele destacou a diferença de idade porque Jesús Barco acaba de completar 24 anos e Melissa tem 38 anos. “Esse garoto tem 24 anos, ele tem 30 anos a partir de 6 anos a partir de agora, e talvez ele queira viver sua vida, mas nunca sabe que se apaixonar é como um jogo de azar. O que quer que você queira aproveitar ou até que dure, é uma boa ideia viver em sua vida diária.

Uma mensagem romântica para Melissa Klug e Jesús Barko em seu aniversário

Alguns dias atrás Jesús Barco completou 24 anos e Melissa Klug não hesitou em celebrá-lo e dedicar uma publicação sentimental, o empresário enfatizou o quanto o amava e queria que todos os seus sonhos se tornassem realidade.

“Feliz retorno ao sol do meu amor, hoje você tem que comemorar este ano de uma maneira diferente, mas você deve receber mais um ano do presente mais precioso da sua vida. Espero que este novo ano seja cheio de desafios para provar que, com sua coragem e talento, você realizará seus sonhos e o sucesso depende de pessoas que gostam de se esforçar para alcançá-lo. Espero que Deus o encha de bênçãos em sua vida diária. Eu te amo.” Melissa escreveu enquanto rotulava Barco.

Enquanto ele não ficou para trás, ele respondeu a mensagem, enfatizando o quanto ele a ama. “Obrigado pelo seu amor por tudo, pela mensagem, pelo amor que você me dá todos os dias, por sua paciência e acima de tudo por quem você é. Poucos de nós conhecemos você todos os dias e é maravilhoso.

