Com um grande golo de Pedri, o Barcelona venceu o Galatasaray por 2-1 e avançou para os quartos da Liga Europa

O resumo do triunfo de Barsa

O Barcelona venceu o Galatasaray por 2-1 em Istambul e se classificou para as quartas de final da Liga Europa. A equipe liderada por Xavi mudou o resultado, primeiro com uma pontuação alta de Pedri e depois através de Pierre Aubameyang, enquanto Marcão abriu o placar para a equipe turca. Nesta competição, a equipe culé tem um incentivo na temporada em face da eliminação precoce na zona de grupos da Liga dos Campeões.

Na partida disputada no Estádio Nef, a equipe local assumiu a liderança e começou a vencer aos 27 minutos após a execução de um pontapé de canto de Alexandru Cicaldau e Marcão cabeceou sozinho e colocou sua equipe na liderança.

Mas nove minutos depois, a equipe espanhola alcançou a igualdade após uma combinação que terminou com Pedri na área e depois de dois amagues quebraram cinturas e se espalharam para dois rivais, cruzado definido e alcançou 1-1. Foi um grande gol do jovem de 19 anos que, de Las Palmas, chegou ao Barcelona na temporada 2020/2021. O clube catalão tem grandes esperanças de que ele se torne o piloto da equipe, já que ele tem gambeta e precisão com a perna direita. Neste ano, a roda tem 17 partidas e três gols. Nesta quinta-feira ele deu mais uma amostra de seu talento com sua conversão.

Com igualdade, eles foram descansar, embora no alvorecer do complemento o Barça tenha mudado o resultado. Foi nos 3 minutos que Sergio Busquets disparou a meia distância, respondeu o goleiro Iñaki Peña, que também conseguiu enfrentar a tentativa de Pedri, mas o rebote foi capturado por Pierre Aubameyang, que marcou o segundo gol da equipe do Barça, que esta quinta-feira vestiu uma roupa cinza alternativa.

Mais tarde, o Barcelona teve outras chances, mas não conseguiu ampliar a diferença, apesar de algumas claras, como uma definição de Memphis Depay que passou muito perto do bastão. Nessa busca ele deixou alguns espaços para Galatasaray, que não tinha profundidade para colocar o resultado em tabelas

O triunfo foi para o Barcelona, que fez uma boa partida em que teve uma posse de 68 por cento. Quando ele teve que procurar o resultado, ele encontrou os caminhos, mas também quando ele se sacrificou, ele fez o que queria e levou três advertências. No entanto, para alcançar a vitória, a igualdade parcial alcançada por Pedri foi fundamental, pois foi uma importante injeção de mente em um local sempre complicado como o de Galatasaray. A equipe espanhola sabia como aproveitar suas chances de vencer em Istambul. Deve-se lembrar que na primeira mão eles empataram 0-0 no Camp Nou.

Em sua primeira temporada sem Lionel Messi, o Barcelona ainda está em competição e procurará chegar à final a ser disputada em seu país, já que a partida decisiva está marcada para sábado 18 maio no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán em Sevilha.

