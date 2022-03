Com Muriel como titular, Atalanta derrotou o Bayer Leverkusen e avança para as quartas de final da Liga Europa

Soccer Football - Europa League - Round of 16 Second Leg - Bayer Leverkusen v Atalanta - BayArena, Leverkusen, Germany - March 17, 2022 Bayer Leverkusen's Jonathan Tah in action with Atalanta's Luis Muriel REUTERS/Thilo Schmuelgen

Atalanta sorri novamente em um torneio continental. A equipe onde Luis Fernando Muriel joga avançou para as quartas de final da Liga Europa após uma luta acirrada com o Bayer Leverkusen, na qual o colombiano foi um dos protagonistas.

Na primeira mão, no Gewiss Stadium, o clube italiano venceu o alemão por 3-2, com dois gols do nativo de Santo Tomas (Atlántico). E em 17 de março, no BayArena, venceu novamente no placar, apenas pela menor diferença: quem marcou foi o marfinense Jéremie Boga, que chegou a Bergamo no mercado de transferências de inverno; Muriel jogou até os 78 minutos, quando foi substituído por Matteo Pessina.

Para a equipe de Bergamo, a qualificação para os oitavos-de-final da Liga Europa é como um bálsamo, uma vez que esta campanha foi eliminada na fase de grupos da Liga dos Campeões, e na sexta rodada da Serie A, então eles estão ficando sem cotas para os torneios continentais da próxima temporada.

Vale lembrar que a Atalanta, assim como o resto das eliminatórias, vai encontrar seus rivais na sexta-feira, 18 de março, quando acontece o sorteio da UEFA. As outras equipes nesta fase do torneio são: Leipzig, Barcelona, Rangers e Braga. E estamos aguardando o que acontecerá entre Porto e Lyon; Eintracht Frankfurt e Betis e West Ham e Sevilha (compromissos que são disputados esta tarde).

Um dos golpes mais duros para o Atalanta em 2022 foi a lesão de Duván Zapata, pela qual ele só conseguiu jogar um compromisso, especialmente considerando que na primeira metade da campanha, ele era a figura de nerazurri: marcou doze gols (nove deles para a Serie A e três para a Liga dos Campeões) e sete assistências. Para a felicidade dos fãs, ele poderá retornar à quadra em breve.

Embora em 9 de março Gian Piero Gasperini, treinador do colombiano, tenha afirmado que não acha que “ele tem muitas chances de se recuperar em um bom momento”, a mídia FantaCalcio informou que em meados de abril, nos compromissos contra Hellas Verona ou Veneza, ele poderia ser levado em consideração no equipe.

El Toro lesionou-se em 21 de dezembro, mesmo dia em que foi incluído na lista dos 100 melhores jogadores de futebol do mundo, feita pelo The Guardian. Durante a partida contra o Genoa, ele se aposentou após um voleio, em uma escolha clara de gol que comprometeu seu adutor direito, e, embora a equipe técnica tenha definido um tempo de recuperação de dez dias, demorou mais do que o imaginado.

Ele retornou às quadras em 6 de fevereiro em uma partida contra o Cagliari pela Serie A como substituto de Luis Fernando Muriel, e, no entanto, demorou mais para entrar (aos 58 minutos) do que para sair (72 minutos). Dias depois, após uma avaliação médica na Finlândia, o diagnóstico era conhecido: lesão adutora com envolvimento do tendão.

CONTINUE LENDO: