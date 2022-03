Castillo vê crise institucional na decisão constitucional sobre Fujimori

Lima, 17 O presidente peruano, Pedro Castillo, considerou esta quinta-feira que a decisão tomada pelo Tribunal Constitucional (TC) de aprovar um habeas corpus a favor do ex-presidente condenado Alberto Fujimori (1990-2000) que lhe permitirá sair da prisão mostra a “crise institucional” que, na opinião dele, o país está experimentando. “A crise institucional a que me referi em minha mensagem ao Congresso (na última terça-feira) se reflete na última decisão do Tribunal Constitucional”, escreveu Castillo em sua conta no Twitter. O Conselho Constitucional declarou bem o recurso interposto pelo advogado Gregorio Parco Alarcón contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 2018 rescindiu o indulto concedido a Fujimori em 24 de dezembro de 2017 pelo então presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). “Os órgãos de justiça internacional aos quais o Perú está ligado e o Estado de Direito devem prevenir o exercício efetivo da justiça para o povo”, escreveu Castillo na mesma mensagem publicada na rede social. O governante questionou a legitimidade do Tribunal Constitucional e de outras instituições na última terça-feira durante o discurso proferido durante o debate sobre a moção de vaga (demissão) perante o Congresso. “As principais instituições do nosso país têm questões de legitimidade, autoridades com mandatos expirados e, em outros casos, nem sequer têm o quórum para funcionar ou estão incompletas”, disse Castillo na última terça-feira. Na quinta-feira, o tribunal superior declarou o recurso interposto pelo advogado Gregorio Parco Alarcón contra a decisão do Supremo Tribunal, que em 2018 anulou o indulto concedido a Fujimori em 24 de dezembro de 2017 pelo então presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). O magistrado do TC, Eloy Espinosa, confirmou, em diálogo com o Canal N, que o tribunal teve empate na votação, já que três membros votaram contra a concessão de habeas corpus ao ex-presidente, enquanto outros três se manifestaram a favor. Entre os que eram a favor da medida, estava o presidente do TC, Augusto Ferrero, que tinha o poder de lançar um “voto de qualidade ou voto duplo” para quebrar a igualdade. Espinosa disse que a posição do presidente do TC é que Fujimori “é uma pessoa que já tem problemas de saúde” e há “uma situação humanitária para atender”, as mesmas premissas para as quais foi proposto o perdão de 2017. CHEFE pbc/gdl/lll