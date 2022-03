Carros com alto-falantes animam festas de rua na Venezuela

CARACAS (AP) — Dezenas de pessoas dançam juntas em um bairro nos arredores de Caracas. É quase meia-noite e quando começa a tocar “Do It To It”, popularizado pelo TikTok, há tantos jovens, adultos e crianças bloqueando a rua, ignorando o mau cheiro que vem de um caminhão de lixo abandonado não muito longe.

A música ensurdecedora vem de alto-falantes instalados nos baús de carros e vans, que competem para ver qual deles tem o sistema de som mais potente.

Essas festas de rua, onde música eletrônica, vallenato, bachata e outros ritmos são tocados, permitem que jovens e idosos gostem de dançar em bairros onde não há mais discotecas ou seu preço é proibitivo.

“Você tem que sentir isso, você tem que viver isso... Com o 'áudio do carro' você fecha os olhos e se levanta”, disse Luis Daniel “El León” Castro, dono de um dos carros. “É algo indescritível.”

O porta-malas do Hyundai Getz de quatro portas de Castro tem quatro alto-falantes, amplificadores, baixos e um espaço livre para impressionar: Você pode jogar sua camisa lá e o tecido saltará ao ritmo da música. A tampa do porta-malas é tão pesada, que cinco pessoas tiveram que empurrar para cima para abri-lo.

Os carros começam a chegar ao anoitecer em Petare, uma das maiores favelas da América Latina. Por um tempo, carros, motocicletas e alguns ônibus conseguem passar, fazendo as pessoas correrem. Mas à medida que a meia-noite se aproxima e mais pessoas chegam, o tráfego pára.

Esse fenômeno, por mais caro que seja, está ganhando força novamente na Venezuela à medida que sua economia sofre. Milhões de pessoas caíram na pobreza no contexto de uma profunda crise política, social e econômica, mas o dólar circula mais livremente do que antes da pandemia do coronavírus. E é preciso alguns dólares para transformar carros em caixas de música.

No período que antecede o carnaval, os funcionários da empresa de Carlos Arocha medem, lixam, cortam e pintam peças feitas sob medida para as vans que encherão as praias de música. Equipar um carro pode levar um mês e custar facilmente $10.000, mais do que o mesmo veículo.

“Na Venezuela, sempre houve o hobby de gastar dinheiro com veículos. Eu não sei por quê. É algo que foi implantado em nós há anos”, disse Arocha. “As pessoas veem como colocar o som nele. Tem gente que nem tem casa.”

Arocha, que está neste negócio há 13 anos, disse que algumas lojas do setor fecharam durante a crise.

Na mesma noite em que Castro e seus amigos estavam comemorando em Petare, um grupo de estudantes universitários comemorou sua formatura em um bairro vizinho com vários carros estacionados sob uma faixa de pedestres. Cerca de 50 pessoas estavam dançando no setor.

Alguns jovens se aproximaram dos alto-falantes, sorriram e com os olhos bem abertos apontaram para alguns alto-falantes.

As pessoas deste bairro conhecem as dificuldades, trabalham em vários empregos e dependem do dinheiro que os parentes lhes enviam do exterior. Mas ele também sabe dançar para esquecer seus problemas, pelo menos por algumas horas.

“Eu vejo isso como uma festa, algo muito bom, que todos gostamos apesar da situação”, disse Luis Mediavilla, um estudante de 18 anos. “Aqui você aproveita, vive e aproveita como diz. Tudo o que eles fazem é muito bom... Há competição divertida e louca. É uma coisa muito boa.”

Ele ressaltou que as batalhas entre carros fazem as pessoas se divertirem sem precisar ir à cidade, a uma boate ou ter que gastar 30 dólares em uma garrafa de rum que custa 10 dólares no bairro.

No passado, proprietários de carros e autoridades acabaram sendo pegos em um jogo de gato e rato, mas ninguém interferiu na batalha que Mediavilla desfrutou.

O barulho às vezes incomoda os vizinhos, mas os comerciantes vendem mais bebidas, alimentos e cigarros.

Erly Ruiz, professor de sociologia da Universidade Central da Venezuela, disse que carros e danças de rua dão aos participantes uma sensação de pertencimento.

As placas nas portas das casas noturnas podem excluir algumas, mas as festas de rua estão abertas a todos.

“Eu ligo a música e de repente posso tirar minha camisa, minha jaqueta”, disse Ruiz. “Na rua, todas essas regras desaparecem completamente que normalmente não me deixam me divertir do jeito que eu quero.”