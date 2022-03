Bolsas de valores asiáticas sobem após aumento da taxa do Fed

A Bolsa de Valores da Ásia abriu suas portas com entusiasmo na quinta-feira, após o aumento da taxa de referência do Federal Reserve Bank dos EUA e as autoridades chinesas anunciaram seu apoio ao mercado atingido.

Depois de fechar em +9,08% no dia anterior, a Bolsa de Valores de Hong Kong permaneceu forte, especialmente devido ao aumento de empresas de tecnologia como Alibaba, Tencent ou JD.com, enquanto a seletiva Hang Seng subiu 4,5%.

Também é digno de nota que a Bolsa de Valores de Tóquio aumentou 3%, enquanto os mercados de Xangai, Sydney, Seul, Manila e Wellington aumentaram mais de 1%.

Os analistas acreditam que essa dinâmica se deve a possíveis perspectivas de consenso nas negociações ucraniano-russas e ao aumento das taxas do Fed para conter a inflação em uma alta de 40 anos.

Também anunciou o anúncio na véspera dos principais líderes econômicos da China que prometem medidas de apoio ao mercado e buscam acabar com a repressão no setor de tecnologia.

dan/perna/dbh/ag