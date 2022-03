Barcelona se recupera contra Mushuc Luna após ser eliminado da Copa

Guayaquil (Equador), 17 de março Guayaquil Barcelona vai se recuperar da recente eliminação da Copa Libertadores no próximo sábado, cuidando e liderando invicto no Equador quando visitou Mushuc Runa no quinto dia da primeira fase da liga profissional. Esta será uma ocasião para a defesa do Barcelona, uma vez que os torcedores foram gravemente atingidos ao remover a Libertadores do portão da fase de grupos na temporada, quando as finais individuais do Torneio Continental foram realizadas no Monument Stadium. De acordo com os gerentes da maioria dos clubes locais, incluindo o líder, durante o jogo de sábado, o gerente do Barcelona pediu ajuda do VAR devido a repetidas decisões de arbitragem. Mushuc Runa será um dos maiores obstáculos às estradas e aspirações de Barcelona, já que Barcelona se esforçará para vencer a primeira fase regional, concedendo ingressos diretos para a fase de Grupo da Libertadores em 2023. O dia da liga profissional começa amanhã sexta-feira, com a partida entre o campeão defensivo de 2021 Independiente del Valle e Ourense da cidade de Machala. O campeão venceu duas partidas e perdeu duas partidas, então ele o exorta a retomar o caminho para a vitória contra seu rival, liderado por Leonardo Villagra, o artilheiro da Liga do Paraguai em 2021. O outro finalista da temporada passada, Emelec, registrou duas vitórias, empates e derrotas antes de sua partida contra Delphine no próximo domingo, que define sua elegibilidade para o Qualificador da Fase de Grupos para a Copa Sul-Americana durante sua visita a Guayaquil 9 de outubro hoje. Toda a pressão recairá sobre a esfera técnica da Emelec para o técnico espanhol Ismael Rescalvo, que constantemente pede aos torcedores da Emelec que deixem a equipe. Porque por três temporadas ele conseguiu chegar a apenas uma final, perdendo para o Independiente del Valle no ano passado. A Liga de Quito e os populares Aucas prometem mais uma partida atraente da data, já que a competição entre os dois remonta ao século passado. O Riga ficou em segundo lugar na liga profissional com 9 pontos, mas o bom plantel acompanhado pelo técnico argentino Héctor Bidoglio fez do Aucas uma das equipes complexas. Os Aucas conseguiram misturar roubo, habilidades individuais e excelente desempenho coletivo, mas eles venceram uma partida, empataram duas partidas e perderam uma em meio ao protesto do gerente contra acusações de arbitragem ruins. .Quinta data da primeira fase do calendário de jogos da liga profissional: .Sexta-Feira: Independente del Valle Ourense .Sábado: Mushuc Luna - Barcelona; Quito - Liga Aucas e Kumbaya - Técnico Universitário. Domingo: Emelec-Delfin, Makara-Guayaquil City, Gualaseo, 9 de outubro. .Segunda-feira: Deportivo Cuenca - Universidade Católica.Chefe rm/sm/ea