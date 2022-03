Argentina pronta para ratificar novo programa com o FMI por USD 45 bilhões

O Senado da Argentina está realizando seu último debate na quinta-feira para aprovar um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional de 45 bilhões de dólares, com o qual afastará o espectro da inadimplência e tentará conter a inflação descontrolada de mais de 50% ao ano.

Este empréstimo servirá para reestruturar o programa stand-by recebido em 2018 sob o governo do liberal Mauricio Macri, cujos vencimentos de cerca de US $19 bilhões este ano, outros 20 bilhões em 2023 e mais 4 bilhões em 2024 a Argentina não pode pagar.

A sessão do Senado começou às 17H00 GMT. A Praça do Congresso foi cercada e sob vigilância policial, depois de uma semana atrás, quando a Câmara dos Deputados votou a favor, manifestantes apedrejaram o prédio e quebraram as janelas de vários escritórios, incluindo os do gabinete da vice-presidente Cristina Kirchner.

Para entrar em vigor, o acordo também deve ser submetido ao Conselho de Administração do FMI em Washington para aprovação.

E o tempo está se esgotando. Entre 20 e 22 de março, a Argentina deve pagar um vencimento de capital de US $2,9 bilhões, valor que não possui, segundo o Banco Central.

“Temos uma decisão difícil de tomar: aprovar a chegada do FMI quando tínhamos nos libertado em 2006", disse o senador pró-governo Ricardo Guerra, em alusão a quando o então presidente Néstor Kirchner cancelou cerca de US$ 9,5 bilhões de dívida ao órgão multilateral e encerrou suas visitas de revisão.

Guerra ressaltou que o FMI “deixou apenas experiências ruins” na Argentina, mas defendeu que é necessário aprovar o empréstimo para “libertar a economia de tal fardo, de modo a voltar ao crescimento e recriar esperança e credibilidade”.

O novo contrato de crédito será o 13º que a Argentina assinou com o FMI desde o retorno da democracia em 1983.

- Contra a inflação -

Este programa de instalações ampliadas prevê 10 revisões trimestrais e um período de carência de quatro anos. Os pagamentos devem ser feitos de 2026 a 2034.

Em troca, a Argentina está comprometida em reduzir o déficit fiscal de 3% do PIB em 2021 para 0,9% em 2024.

O presidente de centro-esquerda Alberto Fernández agradeceu aos parlamentares que apoiam o projeto. “Vamos ter um horizonte mais claro. Saberemos que há um problema que não foi resolvido, mas que está começando a ser resolvido, que é aquela dívida amaldiçoada que herdamos”, disse, aludindo novamente ao fato de que o acordo foi assinado pela Argentina sob o governo de seu antecessor, em meio a uma corrida cambial.

Para Victor Beker, diretor do Centro de Estudos da Nova Economia da Universidade de Belgrano, “se o programa for aprovado, diminui um pouco o grau de incerteza. A possibilidade de inadimplência desaparece e são definidas metas que o governo tentará cumprir. Nem todas as incógnitas são esclarecidas, mas os agentes econômicos sabem que haverá um órgão de supervisão (o FMI)”.

O objetivo, segundo o FMI, é “reduzir a inflação alta persistente”. No entanto, o porta-voz Gerry Rice disse na quinta-feira que “isso, naturalmente, será um desafio à luz da evolução da situação mundial, já que o aumento dos preços das commodities está afetando a inflação em todo o mundo”, em meio à guerra na Ucrânia.

A Argentina registrou um aumento de 4,7% no índice de preços ao consumidor em fevereiro em relação a janeiro, com um aumento de 7,5% no setor de alimentos, elevando a inflação em 12 meses para 52,3%.

Quando o conselho do FMI aprovar o acordo, a Argentina receberá um primeiro desembolso de cerca de US $9,8 bilhões, o que permitirá abordar o vencimento da próxima semana e fortalecer as reservas internacionais.

Mas há desconfiança na sociedade sobre as medidas que o governo tomará para cumprir as metas do acordo.

“Em relação à situação econômica, vamos ser piores, essa é a realidade. Estamos pagando por um golpe”, disse Monica Sulle, do Movimento Socialista dos Trabalhadores, à AFP, durante um protesto contra o FMI nesta semana.

O acordo inicial foi assinado por $57 bilhões, o maior valor já concedido pelo FMI. No entanto, a Argentina recebeu apenas US$ 44 bilhões, já que o presidente Fernández desistiu de trechos pendentes quando assumiu o cargo, em dezembro de 2019.

nn/ls/rsr/mr