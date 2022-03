Após sua dura carta, o secretário de energia garantiu que obteve fundos para garantir gás e eletricidade em março

“Concordamos com o Ministério das Finanças sobre os novos limites máximos e o planejamento financeiro para o mês de março, que garante o funcionamento do sistema energético como um todo, o fornecimento de gás pelas redes e a geração de energia elétrica e o cumprimento do pagamento programas e deveres do Ministério da Energia”.

O esclarecimento de Darío Martínez, Secretário de Energia, veio depois que a Infobae publicou uma carta exclusiva de dois dias atrás , assinado por ele e dirigido ao presidente Alberto Fernández e ao ministro da Economia, Martín Guzmán, seu chefe direto, no qual ele reclamou porque ele havia lhe enviado apenas 20 por cento dos fundos para cobrir suas necessidades operacionais em março.

As declarações de Martínez ajustam novos fundos para março e é por isso que os escritórios oficiais se perguntam o que acontecerá nos próximos meses, especialmente no inverno.

“No exercício de minhas funções como Secretário de Energia, ciente das necessidades que devem ser atendidas durante o mês atual para manter serviços básicos essenciais e atividades críticas relacionadas à minha área, rejeito o corte imposto pelos Telhados de Dinheiro, alertando sobre as consequências desastrosas para o país que isso implica”, disse Martinez. Segundo a Energía, Guzmán aplicou em seu orçamento mensal o que é conhecido como Telhado de Caixa e em vez de sacar US$ 309.802 milhões em março, conforme solicitado, ele lhe enviou US$ 66.015 milhões, 21% do que foi solicitado.

Agora Martínez disse que “há um retorno administrativo permanente e retorno com o Tesouro e a Economia, em termos de exigência de fundos e agendamento e reescalonamento dos tetos mensais, bem como os pagamentos a serem feitos, o exercício usual de todas as distribuições do Estado Nacional, que são ajustados na medida da disponibilidade geral de fundos do Tesouro, e é comum que os limites máximos sejam aumentados ou modificados de acordo com as notas de cada alocação, como foi o caso neste caso.”

A Energía destacou que a produção de Gás Nacional como resultado do Plano Gas.Ar, as importações — “complementos usuais” — de GNL e diesel para usinas termelétricas “garantem o fornecimento normal de energia em nosso país”.

O secretário disse que com Guzmán eles estão trabalhando para “analisar com muito cuidado e preocupação a situação internacional do preço da energia, bem como os mecanismos para garantir que essa situação tenha o menor impacto possível em nosso país”.

“A isso devemos acrescentar a decisão corajosa e determinada do presidente Alberto Fernández e da vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner de implementar o Plano Gas.ar e construir o Gasoduto Néstor Kirchner e todas as suas obras complementares, expandir a rede de transporte de gás e, assim, melhorar significativamente a possibilidade de nosso país se defender dessas crises globais”, expandiu Martínez.

A carta

No texto que esta mídia divulgou com exclusividade hoje, e que tem data da última terça-feira, o secretário garantiu que o orçamento alocado para sua agência não é suficiente, “uma vez que eles não atendem aos requisitos básicos da área e cuja implementação terá consequências danosas imediatas para o país”.

Se os fundos não chegarem, a Energía garantiu que haveria um impacto direto e imediato na tarifa social de gás e eletricidade paga pelos mais necessitados, atrasos de todos os tipos e não cumprimento de pagamentos a produtores privados com impacto em investimentos e possíveis ações judiciais.

CONTINUE LENDO: