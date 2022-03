Alemanha bate recorde de cobiça enquanto o parlamento debate vacina obrigatória

Berlim, 17 Mar A Alemanha quebrou um novo recorde de infecções por cobiça na quarta-feira, com a incidência cumulativa acima da marca de infecção 1.600, enquanto o Parlamento começou a debater as várias propostas sobre vacinação obrigatória. De acordo com dados do Instituto de Virologia Robert Koch (RKI), nas últimas 24 horas houve 294.931 novas infecções, 32.179 a mais de uma semana atrás, elevando o número de infecções confirmadas durante a pandemia para 17,9 milhões. A incidência cumulativa de sete dias na quinta-feira foi de 1.651,4 infecções por 100.000 habitantes, 50 a mais do que na quarta-feira, enquanto 278 mortes relacionadas ao vírus também foram confirmadas durante o último dia, elevando o número total de mortes para 126.420. O Bundestag, câmara baixa do Parlamento alemão, começou esta quinta-feira com o processo de debate das diferentes propostas apresentadas por vários grupos parlamentares para legislar a vacina obrigatória que o Governo pretende implementar. Um rascunho promovido por um grupo de deputados da coalizão de social-democratas, verdes e liberais propõe a vacina obrigatória para todos os adultos a partir dos 18 anos. “É uma avaliação moralmente complexa, mas isso não pode significar que deixemos de cumprir a nossa responsabilidade pela saúde das pessoas neste país”, disse o verde Robert Habeck, ministro da Economia. “A interpretação da liberdade por poucos não pode levar a uma restrição permanente da liberdade da maioria”, acrescentou. Outro grupo de parlamentares, em sua maioria liberais, apresentou outro projeto de lei que prevê que todos os adultos recebam aconselhamento compulsório sobre vacinação e que, se isso não funcionar, a vacinação compulsória deve ser imposta a partir dos 50 anos. O liberal Andrew Ullamnn defendeu que esta iniciativa “constrói pontes” com o resto das propostas e serve para “proteger os mais vulneráveis”. Espera-se que o Parlamento vote as iniciativas em abril e, se for adiante, a vacina obrigatória entrará em vigor no outono. Por outro lado, o chanceler alemão Olaf Scholz está programado para se reunir hoje com os 16 líderes dos estados federais para discutir o desenvolvimento da situação antes que a maioria das restrições em vigor sejam levantadas no próximo domingo, 20 de março. A partir de então, será mantida uma série de medidas “básicas”, como o uso obrigatório de máscaras em hospitais e lares de idosos, enquanto os “Länder” terão que impor limitações mais rígidas às áreas onde detectam fontes de infecção. O objetivo da reunião desta quinta-feira é chegar a um consenso na medida do possível sobre um procedimento comum, quando os líderes regionais da oposição conservadora pedem que lhes seja permitido impor restrições mais rígidas. No entanto, o Chanceler e os chefes dos Länder também abordarão outras questões, como a distribuição de refugiados ucranianos e o aumento dos preços dos combustíveis. CHEFE cph/ah