27,6% dos jornalistas veem sua mídia comprometida, de acordo com uma pesquisa da SIP

Miami, 17 Mar 27,6% dos jornalistas consideram possível ou muito provável que sua mídia tenha que encerrar ou interromper as publicações nos próximos dois anos, de acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Interamericana de Imprensa (SIP). A pesquisa, divulgada no último dia da oitava edição da conferência SIPConnect da SIPConnect, focada na sustentabilidade da tecnologia e da mídia, aponta que 24% dos entrevistados veem ser “possível” ter que tomar essa medida drástica, enquanto 3% a veem como algo “muito possível”. Por outro lado, 36% indicaram que veem essa possibilidade como algo “muito remoto”, enquanto a mesma porcentagem a considera “improvável”. Mais de 350 veículos de comunicação de 23 países das Américas participaram da pesquisa da SIP com o objetivo de tomar o pulso da indústria do jornalismo em seu movimento em direção à digitalização, e a maioria dos que responderam eram diretores, gerentes, editores ou proprietários de mídia. Os pontos fracos que aqueles que responderam à pesquisa, realizada entre janeiro e fevereiro, veem em sua mídia destacam que 45% dos que dizem que a receita de publicidade caiu, 44% disseram que não sabem como monetizar conteúdo e 43% não têm recursos para investir. Do lado oposto, 60% consideram que sua força é ter uma “boa equipe”, 49% dizem ter “leitores leais” e 33% dizem que têm cada vez mais recursos em seu site. O diretor-executivo da Associação Interamericana de Imprensa (SIP), Claudio Trotti, lamentou que a pandemia tenha “acelerado a crise” na mídia, o que obrigou muitos a fechar e deixou desertos absolutos de informações locais em muitas partes do continente. A pesquisa também observa que 23,5 por cento reconheceram que deveriam “melhorar o conteúdo” para poder cobrar por ele, enquanto uma porcentagem semelhante indicou que eles já têm uma assinatura ou pagamento pelo modelo de conteúdo. Por outro lado, cerca de 40% disseram que sua mídia tem um bom conteúdo ou seu público aprecia seu trabalho, mas que eles não têm os recursos ou a tecnologia para poder ter um modelo de assinatura. Trotti indicou que eles estão trabalhando para reduzir essa “lacuna”, mas que atualmente “não é fácil” encontrar uma solução tecnológica econômica para muitos meios de comunicação. No total, 66% dos entrevistados indicaram que usam sistemas de medição de audiência, enquanto 16% indicaram que não têm “ferramentas ou conhecimento” para usá-los. O consultor brasileiro Eduardo Tessler destacou a importância de aproveitar os “dados preciosos” oferecidos por essas ferramentas, como o Google Analytics. Em relação às “necessidades mais urgentes” da mídia, 42% disseram que deveriam melhorar ou expandir seu conteúdo, 41% medir e conhecer melhor seu público, 40% melhorar o treinamento digital de sua equipe e o mesmo percentual indicou que exigiria recursos externos para investir em sua transformação digital. 55% disseram que agora têm mais visitas às suas versões digitais antes da pandemia, enquanto 45% disseram ter as mesmas ou menos visitas do que em 2019, uma situação que para Tessler deve significar um “alerta amarelo” de que as coisas não estão indo bem, porque essa área ainda está crescendo. Trotti encerrou a conferência que começou esta terça-feira com a mensagem de que o “futuro é agora o presente” e que é preciso um forte investimento tecnológico para acompanhar o ritmo do mercado, bem como alcançar novos públicos, sem nunca deixar de apostar na qualidade dos conteúdos. CHEFE abm/emi/laa