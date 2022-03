1-1. Lyon torna a primeira etapa lucrativa e sobrevive a trimestres

Sports Writing, 17 Mar Lyon capitalizou o triunfo alcançado há uma semana no estádio Do Dragão (0-1) para chegar às quartas de final da Liga Europa, apesar do empurrão do Porto que não conseguiu passar o empate em França (1-1). O representante francês, que chegou às primeiras quartas de final desta competição nos últimos cinco anos, manteve o tipo especialmente no segundo tempo, quando a seleção portuguesa acentuou a pressão e encurralou a equipa de Peter Bosz que se defendeu com ordem e que na fase final conseguiu frase com algumas das chances claras que eles jogaram. A necessidade pressionou o Porto, campeão desta competição em 2011. Ele tinha uma encenação ambiciosa, mas estava sob o controle de seu rival. Lyon muda na Europa. Décimo na Ligue 1, fora das primeiras posições, está crescendo no torneio continental onde recebeu o Porto invicto nos sete jogos anteriores do evento. A equipe de Peter Bosz aproveitou nos primeiros minutos o excesso de impulso e a pressa de seu rival que queria empatar o empate desde o início. Em um dos ataques ele pegou seu rival contra os pés e foi em frente no placar. Foi com um passe profundo de Leo Dubois para Moussa Dembele que ele superou a linha defensiva e não caiu no impedimento para aproveitar sua velocidade e vencer Diogo Costa na saída. O quarto de hora não havia sido atingido. O líder da Liga Portuguesa precisou de dois gols para equilibrar o empate. A equipe de Sergio Conceição foi vitoriosa em suas últimas visitas à França e pretendia alimentar a sequência que deixou Lille na estrada há sete anos, Mônaco há quatro anos e Marselha no ano passado. A seleção portuguesa empatou pouco antes da hora do jogo em um ataque rápido iniciado por Eduardo Aquino Pepé, que enviou a bola para Fabio Vieira, que a devolveu pela esquerda. O atacante brasileiro inventou um grande voleio que venceu o goleiro Anthony Lopes. O choque manteve o equilíbrio até o intervalo. Depois, a entrada no playtime de João Mário, do lesionado Bruno Costa, e do colombiano Mateus Uribe acentuou o domínio do Porto. Deu frescor à equipe de Sergio Conceição que apertou o rival em busca do gol que, pelo menos, reviveu a seleção portuguesa e forçou, no mínimo, a prorrogação. Ele então tentou com a saída de Evanilson, Mehdi Taremi e Vitinha para o campo, uma mudança tripla um quarto de hora antes do final. Ele encurralou Lyon que começou a encontrar espaços para sair no contra-ataque. O placar não mudou, embora os habitantes locais tenham conseguido evitar o sofrimento final com algumas das ocasiões claras que tiveram. Ele ainda alcançou seu objetivo. Chegou às quartas de final e mandou para casa no Porto. — Ficha técnica: 1 - Lyon: Anthony Lopes; Leo Dubois, Thiago Mendes, Castello Lukeba, Emerson; Karl Toko Ekambi, Tanguy Ndombele, Maxence Caqueret, Romain Faivre (Houssem Aouar, m.66); Lucas Paqueta e Moussa Dembele (Tino Kadwere, m. 66). Treinador Peter Bosz. 1 - Porto: Diogo Costa; Zaidu, Pepe, Capela-mor Mbemba, Bruno Costa (João Mario, m.57); Estêvão Eustáquio (Mateus Uribe, m.57), Marko Grujic (Vitinha, m.79); Galeno (Evanilson, m.75), Fabio Vieira, Eduardo Aquino 'Pepe'; e Toni Martinez (Metinez Hdi Taremi, m.75). Treinador: Sergio Conceicao. Golos: 1-0, m.13: Moussa Dembélé; 1-1, m.27: Pepe Árbitro: Ovidiu Hategan (RUM). Ele mostrou um cartão amarelo para Stephen Eustatius e Evanilson do Porto e Leo Dubois e Maxence Caqueret de Lyon. Incidentes: partida de retorno dos oitavos-de-final da Liga Europa disputada no Parque Olímpico de Lyon. CHEFE apa/jl