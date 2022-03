Você não precisa mais usar uma máscara obrigatória no aeroporto de Heathrow.

O maior aeroporto do Reino Unido, Londres, 16 Mar Heathrow Airport, continuará a incentivar os passageiros a usar máscaras em terminais, estações de trem e prédios de escritórios a partir de quarta-feira, embora não precisem mais usar máscaras. O Reino Unido removeu a exigência obrigatória de uso de máscaras no final de janeiro para que ela não seja mais exigida por lei no transporte público e nas lojas dos EUA. No entanto, Heathrow, que opera muitos serviços internacionais, manteve suas regras até esta semana. Emma Gilthorpe, diretora de operações, disse: “Embora incentivemos o uso contínuo, podemos ter certeza de que o investimento em medidas anti-corona continuará a manter aqueles que viajam, embora nem sempre sejam perceptíveis, com a fantástica proteção que as vacinas fornecem”. Eu disse isso. Heathrow também apontou que, se as infecções aumentarem significativamente ou novas preocupações aparecerem, os aeródromos não hesitarão em restaurar os padrões. As pessoas que querem usar máscaras podem continuar a usá-las. De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde do Reino Unido, British Airways e Virgin Atlantic são as companhias aéreas mais recentes a relaxar sua política sobre esta regra para evitar a propagação do coronavírus quando casos diários no Reino Unido ocorreram com 109.802 pessoas nas últimas 10 horas, outras 200 pessoas morreram. Se o país de destino exigir o uso de máscara, o passageiro deverá usar uma máscara no voo de bordo. A Virgin Atlantic declarou que mudará sua política sobre o uso de máscaras a partir de hoje e será uma escolha pessoal para clientes e tripulantes a partir de agora. A companhia aérea destacou que isso ocorrerá apenas em voos entre Heathrow e Manchester e serviços que não estejam sujeitos a regulamentações internacionais para essa exigência, como destinos dentro do Caribe, como Barbados, Santa Lúcia e Antígua. Os viajantes são obrigados a usar máscaras ao embarcar e sair do avião e no aeroporto de destino, e nas rotas de e para os Estados Unidos, as máscaras permanecerão em vigor até 8 de abril, pelo menos. No caso da British Airways, os clientes atuais só precisam usar máscara no voo, se necessário, para o destino. Jason Mahoney, diretor de operações da BA, chamou o projeto de lei de “progresso positivo” Michael O'Leary, da Ryanair, revelou que queria ver o fim desta exigência obrigatória até abril ou maio, e no início do mês, a agência de viagens Jet2 já tinha relaxado as regras para o uso de máscaras em voos de e para o Reino Unido e Irlanda do Norte. A partir de sexta-feira, todos os viajantes poderão entrar no Reino Unido sem precisar entrar no localizador de passageiros ou passar por um teste COVID-19.