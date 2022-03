“Uma canção sem nome” foi selecionado como o melhor filme peruano de 2021.

Lima, 15 de março A Associação Peruana de Imprensa de Cinema (APreci) informou à Efe nesta terça-feira que o longa-metragem “Cantando Sem Nome”, dirigido por Melina Leon, foi selecionado como o melhor filme peruano em 2021. Os filmes de Leon adicionaram grandes prêmios concedidos pela imprensa profissional de seu país a mais de 40 prêmios recebidos internacionalmente, incluindo a indicação para o melhor filme ibero-americano no último Goya Awards. “Uma Canção Sem Nome” foi o primeiro filme peruano dirigido por uma mulher que foi lançado no Festival de Cannes (diretor Fortnite em 2019) e faz parte do catálogo da plataforma Netflix desde janeiro de 2021. La Aprei enfatizou que o filme, ambientado no primeiro governo de Alan García (1985-1990) e a lesão terrorista do Passo Brilhante e do grupo MRTA, conta a história de Georgina Condori, uma mulher andina. Com a ajuda de um jovem jornalista, ele encontra uma filha recém-nascida que a traiu. A imprensa especializada destacou a “sensibilidade artística” do filme ao retratar o Perú como uma sociedade kafkiana e desesperada no final dos anos 1980, mas um lampejo de beleza emerge com um sentido estético e ético que está longe de qualquer sensacionalismo. É expresso em sua direção e valor impecável.Conhecimento técnico”. O filme também ganhou o título de melhor ator estrelado concedido a Tommy Párraga por seu papel como Pedro Campos, jornalista que tenta desvendar a rede de tráfico de crianças em meio à indiferença social e à injustiça. O filme “LXI (61)” recebeu três prêmios, recebendo o prêmio de melhor roteiro escrito por Rodrigo Moreno del Valle e Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Ator Coadjuvante concedido a Rodrigo Palacios, e Melhor Ator Coadjuvante recebido por Cynthia Moreno. O prêmio de melhor atriz estrelada foi para Rafaela May com “Autoerotica”, o longa de estreia dirigido por Andrea Hoyos, e os melhores documentários peruanos foram “Tudo o que você precisa saber”, “Uma abordagem única ao trabalho e ao patrimônio” de Sofia Velázquez. Poeta peruano Cesar Vallejo. Apresi também reconheceu o filme “Annette”, um “musical comovente e atípico” do cineasta francês Leo Carax, e foi nomeado Melhor Diretor em Cannes 2021 na categoria de Melhor Lançamento Internacional pela Peruvian Billboard. O 13º prêmio da Associação de Jornalistas Profissionais foi realizado em filmes do Ministério da Cultura e incluiu 16 indicações femininas, incluindo cineastas, roteiristas e atrizes peruanas. La Aprei, em parceria com a Federação Internacional de Cinema e Imprensa (Fipresci), apresenta seus prêmios anuais desde 2009 com o objetivo de “contribuir para a promoção e reconhecimento de filmes peruanos de qualidade”. Durante este período, ele foi premiado com filmes como “Peito Assustado”, “Paraíso”, “Más Intenções”, “Chikama”, “El Mudo”, “NN”, “Rosa Chumbe”, “Winnie Pacha”, “Altar” e “Manko Kapak”. A associação enfatizou que o cinema peruano poderia “reativar gradualmente a produção” à medida que as filmagens forem retomadas no segundo ano da pandemia e os cinemas reabrirem em meados de 2021. Dessa forma, alguns longas-metragens peruanos podem ser lançados em circuitos comerciais, mas a maioria das produções encontrou espaço de exibição em várias plataformas virtuais. De acordo com o site peruano Cinencuentro, foram lançados 78 filmes peruanos, que foram os mais longas-metragens nacionais desde o registro, que fizeram de 2021 o ano do ano, dos quais um total de 16 filmes foram dirigidos ou co-dirigidos por mulheres. Dublagem/cópia