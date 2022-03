Uma absolvição de assassinato sem documentos se declara culpada de posse de armas de fogo.

Los Angeles, 15 de março, um homem mexicano sem documentos que foi absolvido de um assassinato que causou polêmica na imigração na administração do ex-presidente Donald Trump foi culpado de porte de armas de fogo federais, informou o Departamento de Justiça dos EUA. José Garcia Zarate, 51 anos, declarou-se culpado segunda-feira por dois casos de porte ilegal de armas de fogo em um incidente envolvendo a morte de Kate Steinle em um cais em San Francisco, Califórnia, em 1º de julho de 2015. Garcia Zarate foi deportada para o México cinco vezes e foi libertada em liberdade condicional diante de uma nova ordem de deportação.Ela também foi libertada pelo diretor federal pela condenação do Texas em 2011. O incidente ajudou a desencadear um debate nacional sobre imigração e cidades-santuário que restringiram a cooperação local com as autoridades federais de imigração porque os mexicanos foram libertados acidentalmente pela polícia de São Francisco antes de uma jovem ser baleada. No final de 2017, um júri da Alta Corte de São Francisco absolveu Garcia Zarate de várias acusações estaduais, incluindo assassinato.No entanto, logo após sua absolvição, promotores federais processaram a posse de duas armas ilegais. Em setembro passado, advogados que defendem uma pessoa sem documentos pediram ao presidente Joe Biden que o libertasse, alegando que o México é atualmente vítima da política do ex-presidente Trump. Em audiência em um tribunal federal na segunda-feira, Garcia Zarate admitiu que, em 1º de julho de 2015, estava no Pier 14 do Embarcadero, em São Francisco, e tinha uma pistola semiautomática com 8 cartuchos. Ele também disse que era “um estrangeiro que estava ilegalmente nos Estados Unidos na época e foi anteriormente condenado por um crime, incluindo a reentrada ilegal após a deportação”, disse o Ministério da Justiça em comunicado. Desde 2017, as acusações federais por posse ilegal de armas estão pendentes depois que o juiz Vince Chabria, do Tribunal Distrital do Distrito Norte da Califórnia, expressou preocupação com a capacidade mental do México. A audiência de sentença de Garcia Zarate está marcada para 6 de junho de 2022, e pacientes sem documentos podem ser condenados a até 10 anos de prisão. amv/msc