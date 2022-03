Taylor Fritz derrota Jaume Munnar em Indian Wells para avançar para o segundo turno

Escrita esportiva (EUA), 15 de março O tenista americano Taylor Fritz conquistou o 20º lugar no ranking ATP e derrotou o rival espanhol Jaume Munar (Jaume Munar) com 3 sets com as partes 6-4, 2-6 e 7-6 (2) na terceira rodada do Indian Wells Masters. Depois de vencer duas rodadas de qualificação e duas rodadas de sorteio principal, Fritz teve que atingir o limite contra Munar, que chegou a esta partida, mas sucumbiu ao desempate final após uma intensa batalha de 2 horas e 49 minutos. Os espanhóis se despediram do deserto californiano depois de jogar um torneio de alto nível e, na rodada anterior, salvaram três bolas de jogo para derrotar o compatriota Pablo Carreño. Nesta terça-feira ele se recuperou depois de perder seu primeiro set com grande pesar porque perdeu oito oportunidades de pausa e foi punido no ano passado por um dos dois que foi concedido a Fritz 6-4 em favor do semi-finalista americano de Indian Wells. O efeito que faltava no primeiro set foi visto no segundo set, e Munar recuperou a igualdade com um sólido 6-2 ao converter duas bolas “break” à sua disposição. Este ano, o jogador espanhol, que é o quarto finalista em Melbourne, começou mal o set decisivo e o viu perder por 1-4 enquanto fazia uma pausa com deficiências, mas subiu de nível e se recuperou até forçar um desempate. Mas desta vez foi Fritz quem conseguiu lidar melhor com a tensão. Ele marcou todos os pontos por seu serviço e foi à frente 5-2 na frente de Munar, que perdeu a confiança. Em particular, ele reclamou de um pote de bola ruim com 4-2 no placar, o que causou um erro não forçado e abriu caminho para o passe de rodada de Fritz. O próximo rival de Fritz será Alex De Minaur, um australiano da Espanha que eliminou o americano Tommy Paul (7-6 (2) e 6-2). Entre outros resultados desta terça-feira, a Itália Matteo Berrettini, que ocupa o sexto lugar no ranking mundial, venceu o sul-africano Lloyd Harris por 6-4 e 7-5. O espanhol Rafael Nadal é a semente mais alta do torneio após a remoção do alemão Alexander Zverev (número 3) e Daniil Medvedev (1º lugar) da Rússia. Nadal jogará contra Riley Opelka, dos Estados Unidos, na 16ª rodada desta quarta-feira.