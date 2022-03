Senado dos EUA insta Putin a investigar crimes de guerra na Ucrânia

Washington, 15 de março (EFE News) .- O Senado dos EUA aprovou uma resolução na terça-feira pedindo que o presidente russo, Vladimir Putin, investigue o exército russo contra possíveis crimes de guerra ucranianos. A resolução serve para apoiar investigações iniciadas pelo Ministério Público do Tribunal Penal Internacional (TPI) a pedido de cerca de 40 países, mas não tem o mesmo efeito que a lei. O texto da resolução aprovada pelo Senado denuncia “crimes de guerra cometidos por tropas russas e comandantes militares sob a direção do presidente Vladimir Putin, crimes contra a humanidade e violações sistemáticas dos direitos humanos”. Também expressa o apoio do Senado à investigação de crimes de guerra cometidos contra Putin, seu governo ou o exército russo, ou crimes contra a humanidade. A resolução foi promovida pelo senador republicano Lindsey Graham, que disse em uma entrevista televisiva no início deste mês que a única maneira de acabar com a guerra na Ucrânia é “interferir com Putin” por alguém da Rússia. A Casa Branca teve que responder, dizendo que matar um líder estrangeiro não faz parte da política dos EUA.EFE News BPM/CFA