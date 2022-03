Senado dos EUA favorece revogação de regras que exigem o uso de máscaras

Washington, 16 de março, o Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução abolindo uma regra federal exigindo o uso de máscaras para evitar a propagação do COVID-19 em aviões e outras formas de transporte público. Na Câmara dos Representantes, onde os democratas ocupam a maioria, essa regra quase certamente não será aprovada, e a Casa Branca já alertou que o presidente dos EUA, Joe Biden, pode rejeitá-la. A proposta foi promovida pelo senador republicano Rand Paul, que defende ferozmente a liberdade individual, que acredita que o governo deve desempenhar um papel mínimo. O projeto foi aprovado por 57 senadores, incluindo 8 democratas, e 40 recusados. Apenas o Partido Republicano, o senador e ex-candidato presidencial Mitt Romney votaram para manter máscaras nos transportes públicos com os democratas. Alguns democratas sabem que o uso de máscaras ajuda a prevenir a propagação do COVID-19, mas decidiram encerrar essa regra porque acreditam que o uso de máscaras no momento da atual pandemia cabe aos cidadãos usarem máscaras ou não. No início deste mês, o governo Biden anunciou a renovação da regra que exige o uso de máscaras no transporte público até 18 de abril, que está em vigor há vários meses. Devido à pandemia, as restrições vêm diminuindo há várias semanas nos Estados Unidos, e cada vez mais estados estão retirando regulamentações que obrigam o uso de máscaras e não exigem mais comprovante de vacinação para entrar em lojas ou restaurantes. No final de fevereiro, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) relaxaram as recomendações sobre o uso de máscaras, observando que pessoas que vivem em áreas menos contagiosas podem parar de usar máscaras. supremacia BPM/CFA