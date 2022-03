Schwartzmann se despede de Indian Wells e de Minaur avança para a rodada 16

Los Angeles (EUA), 15 de março O tenista argentino Diego Schwartzman se despediu da terceira rodada de Indian Wells na terça-feira, enquanto Alex De Minaur, da Austrália, da Espanha e do Uruguai, entrou na 16ª rodada. Schwartzmann, que ficou em 14º lugar no ranking ATP, foi o norte-americano John Isner, classificado em 23º lugar no mundo e caiu para 7-5 e 6-3 em apenas uma hora e 19 minutos. No primeiro set, os dois jogadores foram muito confiáveis e confiantes sobre o saque, sem a opção “break”, até que 6-5 ajudou favoravelmente Isner a conseguir uma pausa de serviço decisiva e oportuna para chegar à frente da partida. Schwartzman pareceu culpar o golpe porque não conseguiu lidar com a força e a força de Isner no segundo set (13 serviço direto durante a partida sem salvar uma única bola de “freio”). Por outro lado, no ranking ATP, De Minar, de 31 anos, derrotou o americano Tommy Paul (39 anos no mundo), 7-6 (2) e 6-4 em apenas uma hora e 49 minutos. De Miñaur foi o carrasco do espanhol Jaume Munar 6-4, 2-6 e 7-6 (2) em uma partida intensa e emocionante que durou 2 horas e 49 minutos com Taylor Fritz dos Estados Unidos na 16ª rodada do California Desert Tournament.