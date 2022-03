Qual é o preço da gasolina no México em 16 de março deste ano?

Verifique os preços da gasolina e do diesel no México em 16 de março antes de carregar seu veículo.Os custos de combustível variam de dia para dia, por isso é importante manter os valores de combustível atualizados.

: 21.285 pesos: 23.253 pesos: 22.753 pesos

Preço relatado on-line pelos detentores de licenças sob o Contrato No. 1º de abril de 2018 do Comitê Regulatório de Energia Obrigatório estabelecido em A/.

O custo da gasolina pode variar no México devido a vários fatores, como custos de referência, impostos e logística.

Como os preços do petróleo são expressos globalmente em dólares, o custo base é baseado nos preços internacionais do petróleo, de modo que o valor médio do combustível é modificado de acordo com a taxa de câmbio de dólares e pesos.

No México, também é pago um imposto sobre o consumo de combustível, que é determinado pelo Ministério das Finanças e Crédito Público (SHCP) e é chamado de Imposto Federal de Consumo (IEPS) sobre produção e serviços que afeta o preço da gasolina.

Os custos também podem mudar devido a razões logísticas, como transporte e armazenamento. Ao transportar petróleo e gasolina refinada por tubulação ou navio, o custo aumenta se o preço do combustível aumentar.

Outros fatores que afetam o custo da gasolina são determinados pela localização geográfica.

Verifique o preço da gasolina por temporada Para saber o preço da gasolina por estação

acesse o seguinte site do Governo do México:

O Consumidor Federal O Ministério Público (Profeco) também disponibiliza o site aos usuários para fornecer informações atualizadas sobre postos de gasolina que vendem gasolina e diesel aos preços mais altos e mais baixos do país.

página da Profeco é chamada “Quem é Quem na Gasolina”, que se baseia em um relatório da Comissão Reguladora de Energia (CRE) sobre as vendas no varejo de gasolina e diesel.Clique no link a seguir para acessar:

Profeco também oferece aos usuários o aplicativo Litro X Llitro, disponível para iOS e Android, onde eles podem comparar preços em postos de gasolina próximos e registrar reclamações e reclamações.

