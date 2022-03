Presidente equatoriano se opõe à lei do aborto

Quito (AP) - O presidente equatoriano Guillermo Lasso vetou parcialmente e se opôs às leis aprovadas pelo Congresso que permitem o aborto devido a estupro, incluindo a unificação de prazos para a interrupção da gravidez e o estabelecimento de requisitos para acessar esses direitos.

Em uma mensagem postada em sua conta no Twitter, o presidente disse: “Minha decisão sempre será constituída dentro dos limites definidos na função constitucional; é por isso que decidi incluir comentários sobre o projeto de lei para garantir que ele se encaixe absolutamente no julgamento do Tribunal Constitucional”.

Também pediu que a decisão do médico sobre a oposição conscienciosa fosse estendida à exigência de aborto. O governante se declara defensor da vida desde a gravidez, mas em uma campanha para a presidência ele propôs respeitar decisões que não correspondiam às suas próprias idéias. O recurso foi feito dois dias antes do prazo para a pronúncia legal, e os legisladores agora têm que se pronunciar por 30 dias.

Em meados de fevereiro, o Congresso aprovou uma lei em abril do ano passado sobre a chamada Interrupção da Gravidez por Estupro para regular a decisão do Tribunal Constitucional de descriminalizar o aborto na gravidez como sua causa.

Milhares de casos de crimes de estupro e aborto foram relatados a cada ano no país, e eles podem ser punidos com 5 a 7 anos de prisão para mães por outros motivos, e 1 a 3 anos de prisão para aqueles que ajudam a realizá-los.

O Ministério Público equatoriano registrou mais de 27.000 denúncias de estupro entre 2016 e 2020. Houve 4.884 casos em 2016, 5.045 em 2017, 5.667 registrados em 2018 e 6.034 casos em 2019. Em 2020, foi reduzido para 5.450, mas o declínio não se deveu à redução da criminalidade, mas devido às políticas enfrentadas pela pandemia do coronavírus, deve-se ao fato de as vítimas não poderem sair.

De acordo com dados do Escritório de Direitos Humanos, mais de 3.000 meninas entre 10 e 14 anos estão grávidas a cada ano, e 12% dos jovens entre 10 e 19 anos já engravidaram pelo menos uma vez.

Entre os países dos Estados Unidos onde a gravidez pode ser interrompida sem condições estão Argentina, Uruguai e Cuba, embora os Estados Unidos e o Canadá também permitam, mas na Bolívia, Colômbia e Perú é possível em casos de estupro ou incesto. Pelo contrário, no Brasil, Guatemala, México, Panamá, Paraguai e Venezuela, alguns estados mexicanos acrescentaram outras causas, mas o aborto é proibido, exceto nos casos que ameaçam a saúde da mãe.

El Salvador, Nicarágua, Honduras e República Dominicana proíbem a interrupção da gravidez sem exceção.