Presidente equatoriano rejeita parcialmente a lei que regula o acesso ao aborto por estupro

O presidente equatoriano Guillermo Lasso rejeitou parcialmente uma lei que regula o aborto voluntário em mulheres vítimas de estupro, reduzindo o período de interrupção da gravidez para meninas abusadas para 12 semanas.

O presidente conservador escreveu em uma carta postada no Twitter que “decidiu incluir comentários sobre o projeto de lei para garantir que ele se encaixe plenamente na decisão do Tribunal Constitucional”.

A legislatura com a maioria oposta deve decidir se aceita a emenda da administração por 30 dias ou aprova o documento original em 18 de fevereiro.

Na lei, a Assembleia Nacional afirmou que mulheres vítimas de estupro com menos de 18 anos e que vivem em áreas rurais podem abortar até 18 semanas de gravidez, enquanto adultos e pessoas em áreas urbanas podem abortar até 12 semanas de gravidez.

O laço foi decretado como o único termo para a 12ª semana de gravidez no direito de veto, alegando que “somos todos iguais” perante a Constituição e que “estabelecer diferenças jurídicas entre os cidadãos de acordo com os termos do local de nascimento ou origem é contrário aos seus princípios básicos”.

O Tribunal Constitucional do Equador ampliou o acesso ao aborto em abril do ano passado em um caso de estupro. Antes desta decisão, apenas mulheres com deficiência ou em risco de morte tinham permissão para interromper voluntariamente a gravidez.

No Equador, mulheres que abortam por motivos diferentes dos permitidos são condenadas a até dois anos de prisão.

- “Realidade dolorosa” -

A deputada Johanna Moreira, do Partido da Esquerda Democrática, que anunciou o projeto de lei, disse no Twitter que o curto prazo “afetará apenas as pessoas mais pobres e esquecidas, fazendo com que nossas mulheres percam suas vidas escondidas”.

“O presidente @LassoGuillermo teve um veto parcial e não entendeu a dolorosa realidade que nossas meninas vivem todos os dias.” Eu mencionei Moreira.

Segundo dados oficiais, sete crianças menores de 14 anos dão à luz todos os dias no Equador, o terceiro país latino-americano com as maiores taxas de gravidez entre meninas e adolescentes.

O governante, que expressou desacordo com a lei, apresentou 61 comentários ao documento.Isso inclui objeções de consciência por parte do pessoal de saúde e a exigência de acesso ao aborto em caso de estupro.

“O Tribunal Constitucional ordenou explicitamente que o legislador estabelecesse requisitos para o acesso ao aborto em caso de estupro; no entanto, a Assembleia Geral praticamente o omitiu”, disse Lasso, ex-banqueiro de direita, em uma carta.

Em documento enviado à Assembleia Nacional, o governante apontou, por exemplo, que a lei “não estabelece a obrigação de realizar exames médicos das vítimas para identificar violações e proteger a saúde das vítimas, e não coleta provas para investigações criminais”.

Entre os requisitos apresentados por Lasso, está a apresentação de uma queixa de estupro.

O grupo feminista Surkuna afirma que, de acordo com o Ministério Público, houve cerca de 42.000 denúncias de estupro entre agosto de 2014 e novembro de 2021.

Na semana passada, membros da Câmara dos Representantes dos EUA pediram ao laço para promulgar uma lei sobre o acesso ao aborto se o estupro não mudou. Por meio dessa regra, Tamara Taraciuk Broner, diretora da Human Rights Watch Americas, disse que o presidente “tem a oportunidade e a responsabilidade de cumprir o compromisso da campanha de respeitar o estado de direito”.

