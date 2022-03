Possibilidade de Cucuta retornar ao profissionalismo sem passar por uma segunda divisão

ARMENIA - COLOMBIA, 17-10-2020: Michell Ramos (#17) del Cúcuta celebra después de anotar el primer gol de su equipo durante partido entre Cúcuta Deportivo y Envigado F.C. por la fecha 15 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020 jugado en el estadio Centenario de la ciudad de Armenia. / Michell Ramos (#17) of Cucuta celebrates after scoring the first goal of his team during match between Cucuta Deportivo and Envigado F.C. for the date 15 as part of BetPlay DIMAYOR League 2020 played at Centenario stadium in Armenia city. Photo: VizzorImage / Ricardo Vejarano / Cont

As críticas ao diretor da Divisão Principal de futebol profissional na Colômbia não param: A pausa no futebol devido às eleições legislativas na Colômbia de 2022 a 2026 previu questões de gestão após a abertura das finais da segunda divisão com dois clubes já promovidos ao BetPlay Dimmayor Liga 2022 (União de Magdalena e Cortulua).