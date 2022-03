Porto Rico informa que abastece menos de um dólar em duas semanas

Em 16 de março, Porto Rico conseguiu nesta quarta-feira reduzir os custos gerais de combustível e diesel para menos de US $1 por litro pela primeira vez em duas semanas, informou o Departamento de Assuntos do Consumidor (DACO). Esta é a primeira vez que a DACO divulga uma faixa de preço a partir de menos de $1, especificamente 98 centavos, no mercado local desde 2 de março, conforme declarado em um comunicado à imprensa. Com a queda relatada pelos atacadistas no prazo de terça-feira, Porto Rico pode começar a ver estações com preços ao consumidor abaixo de US $1 por litro hoje, adicionando o DACO. Portanto, todos os postos de gasolina refletem uma redução de 3 a 5 centavos por litro para a gasolina e uma média de 5 a 6 centavos por litro para o diesel. Assim, o preço da gasolina regular nas estações da ilha deve ficar em torno de 98 centavos para US $1,06 nesta quarta-feira, enquanto o custo do diesel deve flutuar entre 96 centavos e US $1,09. De acordo com o DACO, a queda nos preços se deve à disposição da Rússia e da Ucrânia de negociar conflitos armados e reduzir a demanda devido ao fechamento do COVID-19 em várias cidades da China, bem como sua vontade de demonstrar um declínio na demanda. jm/laa