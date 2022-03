Pedro Castillo: 10 frases mais marcantes do presidente após sua mensagem ao Congresso da República

Pedro Castillo foi ao Congresso da República para entregar uma mensagem à Nação. Em meio às perguntas, após a aprovação da segunda moção de vaga, o presidente falou sobre as questões que o envolveriam em atos de corrupção.

Além disso, o chefe de Estado esclareceu alguns pontos sobre os quais foi apontado durante esses sete meses de mandato.

AS 10 FRASES MAIS MARCANTES DE PEDRO CASTILLO ANTES DO CONGRESSO

1.- A soberania marinha, terrestre e aérea do Estado peruano é respeitada e inalterada!

2.- Nunca mencionei que a Bolívia tem acesso ao mar com soberania sobre nosso território e também nunca o faria.

3.- Apelo às mulheres peruanas à unidade mais forte e ampla, tenhamos fé e confiança no futuro do país.

4.- É hora de acabar com as disputas mesquinhas e trabalhar em prol dos grandes objetivos nacionais.

5.- É hora de acabar com a polarização e a incerteza, que impedem nosso crescimento e desenvolvimento.

6.- A Ouvidoria, instituição responsável pela defesa dos direitos fundamentais da comunidade, também conta com um representante com mandato expirado, dedicado a promover a vaga do Presidente da República.

7.- Peço que enfrentem o monstro da corrupção juntos.

8.- Esquecemos os danos que a Odebrecht e seus consórcios peruanos causaram nos últimos anos? Deixamos passar os mais de 50 bilhões de soles que nos custaram perder milhares de escolas ou hospitais.

9.- Se algum conterrâneo ou membro da família estiver envolvido em corrupção, que as autoridades procedam imediatamente.

10.- É hora, senhores, congressistas, de procurarmos pontos de coincidência.

Pedro Castillo.

REAÇÕES AO DISCURSO DE CASTILLO NO CONGRESSO PERUANO

Depois que o presidente Pedro Castillo entregou sua mensagem à Nação do Congresso da República, alguns parlamentares não hesitaram para falar e criticar o presidente depois do que eu disse.

Diante disso, o congressista da Avanza País, Alejandro Cavero, pediu ao presidente Pedro Castillo que traduzisse seu discurso perante o plenário em eventos como a mudança de ministros e políticas reais.

“De palavras, temos que traduzir em ações. O pessoal, em última análise, determina a política e se mudanças não são feitas nas pessoas que lideram políticas públicas nos ministérios, como podemos falar sobre o combate à corrupção com pessoas que são terrivelmente questionadas no Gabinete”, disse.

“Ele reconheceu em seu discurso que o Estado está em crise, incluindo o Governo central e ele próprio reconheceu sua incapacidade e nos pediu para ajudar, em tempo útil, a trabalhar reformas estruturais e substantivas. Esperemos que possamos concordar, mas vamos chegar aos fatos, traduzir o discurso em fatos, mudança de ministros e política real”, acrescentou.

Por sua vez, a legisladora Katy Ugarte (Perú Livre) descartou que Castillo Terrones dissolveria o Congresso. “(Qual é a surpresa da mensagem?) Nós, que nos reunimos com o presidente ontem, nunca falamos em fechar o Congresso, pelo contrário. O presidente é uma pessoa que fala e escuta. (...) Em nenhum momento passou pela cabeça do presidente dar uma surpresa que desestabilize o Governo, de jeito nenhum, não existe tal coisa”, disse em entrevista à Exitosa.

Por sua vez, Jorge Montoya não hesitou em chamar o chefe de Estado de “mentiroso”.

“Receber o presidente Castillo foi um erro do congresso, [...], O presidente é um mentiroso e foi provado primeiro que ele diz que conhece uma pessoa e depois diz que não, a mentira é filmada”.

