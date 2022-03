OMS: Mortes por COVID-19 caem 17%, casos aumentam

GENEBRA (AP) - O número de novas mortes por coronavírus relatadas em todo o mundo caiu 17% na última semana, embora as infecções por COVID-19 tenham aumentado após um declínio no número de casos iniciados em janeiro, informou a Organização Mundial da Saúde.

Na última semana, mais de 11 milhões de novos casos de COVID-19 foram detectados - um aumento de cerca de 8% - e 43.000 novas mortes, de acordo com o relatório semanal da OMS, publicado na noite de terça-feira. O número de mortes por COVID-19 vem caindo em todo o mundo nas últimas três semanas.

O maior aumento de infecções ocorreu no Pacífico Ocidental e na África, onde aumentaram 29% e 12%, respectivamente. Em outros lugares, os casos caíram mais de 20% no Oriente Médio, Sudeste Asiático e Américas. A Europa registrou um pequeno aumento de 2%.

A OMS alertou que os números “devem ser interpretados com cautela”. Ele observou que muitos países estão mudando suas estratégias de teste de diagnóstico à medida que deixam a fase aguda da pandemia e estão fazendo muito menos testes do que antes, para que muitos novos casos não sejam detectados.

Nas últimas semanas, países como a Suécia e a Grã-Bretanha anunciaram planos para abandonar os testes generalizados e apontaram que o enorme investimento não vale mais a pena. Mesmo assim, infecções, hospitalizações e mortes aumentaram ligeiramente na Grã-Bretanha, impulsionadas pelo subvariante mais contagioso omicron BA.2. Outro fator tem sido a suspensão de quase todos os protocolos contra a COVID-19, o que levou a mais multidões e ao abandono das máscaras.

A OMS observou que, embora a COVID-19 esteja diminuindo em muitas regiões, a pandemia vem aumentando no Pacífico Ocidental desde dezembro.

A China proibiu a maioria das pessoas de deixar uma província do nordeste afetada pelo coronavírus e mobilizou reservistas militares na segunda-feira, enquanto o subvariante omicron causa o maior surto do país desde o início da pandemia, há dois anos. As autoridades também confinaram a cidade de Shenzhen, no sul, que tem 17,5 milhões de pessoas e também é um importante centro de tecnologia e finanças na fronteira com Hong Kong, que relatou uma das maiores taxas de mortalidade por COVID-19 recentemente.