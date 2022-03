O Equador soma 1.066 novos casos de Covid-19 e acumula 850.765 casos na pandemia.

Equador Em 15 de março, Quito adicionou 1.066 novos casos de COVID-19 na terça-feira, acumulando 850.765 resultados positivos durante a pandemia, de acordo com o Ministério da Saúde Pública em seu último relatório diário. O registo cumulativo e confirmado de óbitos por covid-19 atingiu 25.158 pessoas (mais 4 do que na segunda-feira), com 10.196 mortes “possíveis” pela doença totalizando 35.354 mortes. A província andina de Pichincha, capital Quito, tem o maior número de infecções, com 312.470 casos positivos, com 576 pessoas a mais do que o recorde de segunda-feira. Foi seguido pela costa Guayaquil de Guayaquil, com 133.271 pessoas (mais 51). Depois Manabi (54.651), El Oro (49.000), Azuai (40.907), Rosa (33.127), Imbabura (29.049), Tungura Hua (26.494), Cotopaxi (17.795), Los Rios (17.208), Santo Domingo de los Chacillas (16.684). Em relação à situação no governo estadual ou local, de acordo com o relatório, Quito é a cidade equatoriana mais afetada pela covid-19 com 288.731 infecções durante a pandemia (mais 494 casos do que na segunda-feira) e tem 98.910 pessoas (mais 43) pessoas em Guayaquil (mais 43). Mais tarde, cidades como Cuenca (31.911), Machala (25.646), Loja (22.383), Ambato (20.180), Portoviejo (17.184), Ibarra (16.352) e Santo Domingo (14.726) aparecem. De acordo com o relatório diário sobre o plano de vacinação contra a covid-19 no Equador, foram aplicadas 32.710.303 vacinas que foram descontinuadas até 14 de março, das quais 14.260.753 correspondem à primeira dose, 13.656.578 correspondem à segunda aplicação e 4.792.972 correspondem a reforços. Do total de vacinas aplicadas, 16.039.461 vieram da farmacêutica chinesa Sinobac, 9.825.201 da americana Pfizer e 6.238.356 da britânica AstraZeneca. Da mesma forma, entre as vacinas vacinadas, 583.729 correspondem à chinesa CanSino, que também é injetada como reforço em uma única aplicação.