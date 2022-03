O Banco Pichincha faturou $120 milhões em 2021, o dobro de 2020

Quito, do Banco Pichincha, Equador, dono da marca na Colômbia, Espanha, Estados Unidos e Perú, informou que em 2021 os lucros totalizaram US $120 milhões, mais que o dobro da receita obtida em 2020. De acordo com um comunicado divulgado na terça-feira. Da mesma forma, a carteira do banco aumentou para $1,5 bilhão, um aumento de 21% em relação ao ano anterior, e os depósitos públicos aumentaram para $9 bilhões, um aumento de 9% em relação a 2020. Este foi o resultado de ter sido anunciado na Assembleia Geral de Acionistas da semana passada, que foi formulada como uma reserva especial para dividir 34% dos lucros em 2021 com os acionistas, e o restante (66%) para capitalizar o banco. Além disso, em 2021, a participação do mercado bancário equatoriano aumentou para 25,9%, 1,5 ponto percentual a mais do que no ano anterior, e levando em consideração a cooperativa, essa participação foi de 18,6%, 0,7% pontos maior do que em 2020. A Assembleia Geral de Acionistas também aprovou uma reforma estatutária com o objetivo de fortalecer as funções do Conselho de Administração e elevar o capital autorizado de $1,2 bilhão para $1,8 bilhão. Além disso, Antonio Acosta Espinosa foi reeleito presidente junto com outros membros seniores do Conselho de Trus.Chief fgg/jrh