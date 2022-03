O acordo com o FMI recebeu comentários do Senado e será aprovado nas instalações na quinta-feira.

Um dia antes de o governo começar uma “guerra” contra a inflação, ele necessariamente receberá permissão do estado . O Congresso assinou um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para refinanciar os US$ 44,5 bilhões que Mauricio Macri emprestou durante seu mandato.

Esta tarde, a Comissão de Orçamento do Senado emitiu um parecer favorável sobre um projeto de lei que apoia a sua compreensão do refinanciamento da dívida assumida em 2018, e o governo pretende discuti-lo no círculo eleitoral do Senado esta quinta-feira com o apoio da oposição.

A sessão foi convocada na terça-feira pela presidente do corpo, Cristina Kirchner, e será às 14:00.

” /> ■

Ricardo Guerra, presidente do comitê, realizou uma reunião com uma proposta para começar a assinar pareceres às 14h10, e pouco depois (dentro de 20 minutos) informou que 16 das 17 assinaturas obrigatórias foram obtidas. Os senadores Agustin Torres (Juntos para El Cambio, Chubut) foram adiados devido ao desaparecimento dos senadores Agustin Torres (Juntos para El Cambio, Chubut), mas depois acrescentou sua assinatura.

No início da reunião da comissão, José Mayans, o chefe do bloco da Frente de Todos, anunciou que assinaria a decisão “com um leve parecer discordante”. Os dissidentes eram parceiros do Bloco Ana Maria Iani, como a senadora Juliana Di Tulio.

Continua a ser uma grande questão se a atitude demonstrada por Ianni e Di Tullio será replicada a muitos senadores em todas as frentes.De acordo com os maias, em uma reunião de bloco realizada ontem de manhã no Gabinete do Vice-Presidente de Christina Kirchner, eles concordaram em “respeitar a posição de cada senador com base em os interesses das províncias e o comportamento da dívida pública.” E acrescentou: “Em princípio, mais da metade dos blocos aprovam”, acrescentou.

” automático” /> direita

O próprio Maya ainda consegue adivinhar como votará. Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Oscar Parilli, Sylvia Safag (Neuquen), Maria Ines Pilati Vergara (Chaco), Mariano Richarde (CABA), Maria Eugenia Catalfamo (São Luís), Maria Eugenia Dure, Matthias Rogg Rodriguez (Terra do Fogo)); Ana Maria Iani (Santa Cruz)); Carlos Linares (Chubut); Sylvina Garcia Laraburu, Martin Doñate (Rio Negro), Teresa Gonzalez (Formosa)

Parte da decisão de votação também incluirá a posição a ser tomada nas instalações. Se o que aconteceu na Câmara de Comércio for replicado, a senadora participará para o início de uma sessão em que Cristina Kirchner será presidida, mas nenhuma delas tomará a palavra para justificar e explicar o voto.

Outro ponto que precisa ser abordado é se aqueles que se opõem votarão contra ou se absterão. No final do dia, será como se a abstenção fosse aceita pelo Senado como voto negativo.

Do lado da oposição representado no bloco Juntos por el Cambio, na manhã de quarta-feira se reunirão para acompanhar o partido no poder e realizar tratamento na mesa do projeto de lei para determinar a soma que chega a dois terços do círculo eleitoral, ou seja, 48 senadores, sentados em uma bancada e ativando a sessão.Todos excluem que isso será possível e que nesta quinta-feira o governo nacional receberá a aprovação da iniciativa.

O plano esperado é somar um máximo de 33 votos, já que o Together for Change apoia o projeto, como aconteceu com os deputados. A isso se somam pelo menos 20 pessoas que o partido no poder trará e 4 dos senadores locais que não constituem um dos dois blocos principais.

Continue lendo: