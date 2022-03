Nikkei sobe 1,73% para o meio da sessão devido à queda do petróleo bruto

Tóquio, 16 Mar O Índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio subiu 1,73% hoje no intervalo do meio da sessão, impulsionado pelos ganhos em Wall Street e pela queda no preço dos futuros do petróleo. No final das negociações de quarta-feira, o Nikkei, o principal indicador do paque de Tóquio, avançou 1,73% ou 438,23 pontos, para 25.784,71 no total. Enquanto isso, a Topix, que reúne as maiores empresas de capitalização, subiu 1,54% ou 28,14 pontos, para 1.854,77 unidades. O mercado de Tóquio abriu o dia em alta, infetado pelos ganhos em Wall Street e pela queda do petróleo do Texas, que fechou no dia anterior com um preço abaixo de US $100 o barril, reduzindo as preocupações recentes com o mercado de energia. Notável foi a escalada durante o intervalo da desenvolvedora e distribuidora de videogames Nintengo, que ganhou 4,43%; bem como os aumentos da líder automotiva mundial Toyota (1,99%) e da fabricante de semicondutores Tokyo Electron (2,78%). CHEFE cgv/mra/ics