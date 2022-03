Mulas de drogas: o sistema perverso que explora mulheres pobres para enviar cocaína para a Patagônia

Na tarde de sexta-feira passada, M.F, uma mulher de 21 anos, nascida no Paraguai, mãe de uma criança, chegou de carro à rodoviária de Liniers. Ela foi levada para lá de carro por um homem, J.R, 51 anos, também nascido no Paraguai.

M.F saiu do veículo nervosamente. Eu tive que embarcar em um fio. Seu destino: para San Martin de los Andes, Neuquén. Naquela época, um grupo da Divisão de Tráfico de Drogas da Prefeitura Nacional, sob as ordens do Tribunal Federal nº 2 de Morón, chefiado pelo juiz Jorge Rodríguez, os interceptou. Assim, eles requisitaram a mochila da mulher e encontraram o que procuravam: 1.044 kg de cocaína . Mas a mulher não era o foco da investigação, mas o homem que a levou até lá. J.R, cujo nome é mantido em reserva pelas autoridades para não comprometer a investigação, foi seguido há mais de um ano pelo sistema de justiça federal. Eles estavam procurando por ele por causa de um movimento sujo que é uma constante silenciosa no negócio de drogas dos últimos anos: enviar mulheres pobres para Patagônia como mulas para transportar cocaína.

Assim, ambos foram presos. Houve incursões relacionadas ao caso em Villa Lugano, Merlo e Esteban Echeverria e na cidade de Rosário, com outros dois presos. Os quatro réus se recusaram a testemunhar na frente da secretária do tribunal que investiga o caso, Lorena Reynoso.

A pobreza da vítima, com uma criança sob seus cuidados, é um fator determinante na trama.” Acreditamos que eles usaram mulheres por causa de sua condição de extrema necessidade. Eu tinha feito a mesma viagem há dez dias”, disse um detetive do caso à Infobae.

Parte do que foi sequestrado no terminal de Liniers

A investigação contra J.R começou em abril de 2021 após uma denúncia anônima que chegou à Justiça. Primeiro, os investigadores seguiram o suspeito, não encontrando evidências que o ligassem ao tráfico de drogas. Então, os detetives solicitaram a intervenção de seu telefone. Lá, foi revelada a rede de conexões que J.R mantinha entre Villa Lugano, a região de Buenos Aires e Rosário, locais onde obteve drogas e depois as vendeu no sul do país.

“Eles fizeram compras separadas e depois enviaram de ônibus para o sul com mulas. De fato, sobre essa última parcela que foi interceptada, eles falaram sobre transportá-lo de Neuquén para Ushuaia. Quando a menina chegou, ela teve que trocar o cartão SIM no celular”, diz uma fonte no caso.

No entanto, mais do que um evento isolado, é a lógica histórica dos narcotraficantes levar cocaína para a Patagônia: aproveitar a vulnerabilidade de uma mulher, usá-la como mula e levar o “pacote” ao seu destino sem manchar as mãos.

Investigações federais sugerem que as organizações que operam nessa parte do país fornecem a substância que os traficantes acumulam como estoque, tanto na Villa 1-11-14 em Bajo Flores quanto em diferentes bairros como Monserrat, San Telmo ou Barracas. A banda liderada por J.R também tinha atacadistas em Lugano, em diferentes locais no conurbano e em Rosário.

Prefeitura em um dos ataques.

Para que isso aconteça, o sistema de mulas é elementar. Gangues cooptam mulheres sob pressão em situações de vulnerabilidade. O transporte, se for por terra, é muito difícil de detectar, a menos que os pesquisadores saibam antecipadamente a existência da mula . Não se trata apenas de mulheres, por outro lado. O caso de Cristian Espinoza, ex-vocalista da Yerba Brava, preso em abril de 2019 no Aeroparque com quase um quilo distribuído em seu estômago e seus genitais são enquadrados, segundo fontes em Tribunales, nessa lógica.

Os traficantes dominicanos estão se fortalecendo nessa área. Em setembro de 2018, a Polícia Federal desfez após nove meses de investigação a “Banda do Caribe” composta por quatro dominicanos e um colombiano operando em Chubut e Santa Cruz. Foram encontrados quase sete quilos de cocaína em uma mala que chegou a Comodoro Rivadavia vindo da Capital Federal.

Em 9 de maio de 2016, no site Arroyo Verde, em Chubut, uma mulher trans, cabeleireira segundo ela mesma, de Santo Domingo, República Dominicana, caiu com três quilos e meio de cocaína quando um cão antidrogas cheirou sua bolsa em um celular da empresa Don Otto a caminho de Comodoro Rivadavia. Ele disse que a bolsa não era dele, que pertencia a “um compatriota” que conheceu em um bar no Parque Patricios, que lhe pagaria 10 mil pesos se a entregasse a “outro compatriota” em Caleta Olivia. Seu celular foi apreendido e inspecionado. Um contato havia escrito para ele: “Estou esperando o 3K, o que aconteceu, me diga”. Ela foi condenada em 13 de abril de 2018 a cinco anos de prisão pelo Tribunal Federal Oral de Comodoro Rivadavia. Para o veredicto, eles usaram seu nome de nascimento, uma crueldade do sistema judicial contra ele.

Mais itens sequestrados nos ataques.

Um caso emblemático foi o de Juana de Ciudad Evita. Em 4 de março de 2019, o PSA sentiu isso na área de pré-embarque do Aeroparque Jorge Newbery. Ele tinha uma passagem para o aeroporto de Rio Gallegos, província de Santa Cruz, no voo 1850 da Aerolíneas Argentinas: eles estavam de calças abaixadas e encontraram quase meio quilo de cocaína preso em sua cueca. Nervosa, suando, ela marcou um homem vestido com um suéter bordado que estava na área de embarque: o encarregado de guardá-la durante toda a viagem. Eles se comunicaram por mensagem de texto nos últimos dias, Juana e o homem. “Estou pronto”, ele havia escrito para ela antes de sair. Eles chegaram ao Aeroparque no mesmo carro, um Volkswagen Pointer.

Juana foi julgada pelo juiz Sebastián Casanello, chefe do Tribunal Federal nº 7, mas sem prisão preventiva. Algum tempo depois, Casanello a exonerou do caso com uma demissão assinada em 13 de junho de 2020. O magistrado entendeu que ela não tinha escolha, que ela era uma vítima.

