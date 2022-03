Morawiecki pede o rápido status de candidato à UE da Ucrânia em Kiev

Cracóvia (Polônia), 15 de março (EFE). O primeiro-ministro polonês Mateus Moraviecki insistiu na necessidade de conceder rapidamente à Ucrânia o status de candidato à adesão à União Europeia (UE) após uma reunião com o presidente Volodymyr Zelensky em Kiev. De acordo com a agência de notícias polaca PAP, Morawiecki disse que após uma reunião com Zelensky na capital ucraniana, ele viajou com Pietr Fiala e Janez Jansa da República Tcheca e da Eslovênia, “a UE deve dar-lhe esse status o mais rápido possível”. Além disso, Jaroslaw Kaczinsky, o líder do Partido Government Law and Justice (PI) da delegação polonesa que viajou para Kiev, pediu a criação de uma “força internacional de paz” para a Ucrânia, talvez a OTAN. A Ucrânia “exige missões de manutenção da paz da OTAN ou um amplo quadro internacional”, ressaltou Kaczinsky que “além da solidariedade e do reconhecimento, é necessária coragem internacional”. Zelenski expressou gratidão e confiança às “três grandes nações” da Polônia, República Tcheca e Eslovênia, que, apesar da “crueldade da agressão russa” e do cerco à capital, mostraram “não ter medo”. “Eles estão aqui para nos apoiar e este é um passo muito forte e corajoso.” “, disse o presidente da Ucrânia, que postou uma imagem do encontro com os líderes dos países da União Europeia (UE) em sua conta do Telegram. O presidente da Ucrânia e o primeiro-ministro Denis Schmihal reuniram-se na terça-feira com Moravietsky e Kachinsky, o primeiro-ministro checo, Piet Fiala, e o esloveno Yanez Jansa. Os primeiros-ministros dos três países da Europa Oriental partiram pela manhã da Polônia para Kiev de trem em uma viagem sem aviso prévio e expressaram apoio a Zelensky e à população da capital ucraniana sitiada. De acordo com fontes polonesas, a viagem foi previamente acordada na cúpula não oficial da União Europeia (UE) realizada em Versalhes na semana passada. Um porta-voz do governo de Varsóvia, Piort Müller, informou que o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, e um representante do governo dos EUA estavam cientes da visita. Segundo Varsóvia, a delegação “representa a UE em vigor” e “chegou a um acordo entre Charles Michel, presidente da Comissão Europeia e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia”. Fontes de agências comunitárias em Bruxelas afirmaram “reconhecer” esta viagem, e o presidente do conselho destacou os “riscos de segurança” de visitar a capital ucraniana devido ao cerco do ataque russo. Em sua primeira mensagem nas redes sociais logo após sua chegada a Kiev, Morawiecki mencionou o presidente russo Vladimir Putin, dizendo que “esta guerra é o resultado das ações de tiranos cruéis atacando civis, cidades bombardeadas e hospitais na Ucrânia”. Nesta mensagem, várias fotos dos líderes da Polônia, República Tcheca e Eslovênia estavam vestidas com roupas informais e sentadas juntas em uma mesa com um mapa da Ucrânia.