Mehndi sente falta de um clássico. Rodrigo chega e Benzema fica em dúvida

Madri, 16 de março O francês Ferrand Mendy é ferido pelos sequestradores da perna esquerda e vai detê-lo entre os dias 10 e 15, o que faz com que seu compatriota Karim Benzema desconfie e perca o clássico deste domingo (21:00 CET, -1 GMT), onde chega o brasileiro Rodrygo Goes. Dos três futebolistas lesionados na vitória contra o Mallorca (0-3) na segunda-feira, a La Liga, líder do Santander, aumentou a renda do Real Madrid para 10 pontos sobre Sevilha, e apenas Rogygo confirmou sua presença pelo FC Barcelona. O atacante brasileiro recebeu um pisão de Railo e teve que deixar o estádio sem apoiar a perna direita, mas nesta quarta-feira já conseguiu treinar com algumas dores depois de fazer uma pausa. O aposentado Benzema, que se machucou em um gêmeo na perna esquerda logo após assinar um segundo gol em Maiorca, voltou a trabalhar com um fisioterapeuta do Real Madrid e, como indica a EFE, o clube adiou a ressonância para sexta-feira para descobrir o grau de desconforto. O teste estava marcado para esta quarta-feira, mas o atacante ainda tem algum desconforto na área.Claro, ainda não está descartado no domingo a decisão que pode ser tomada mesmo na véspera da partida. A pessoa segura é Mehndi. O teste de vídeo confirmou a lesão dos sequestradores e não retornará até que a seleção nacional pare até que o Real Madrid visite o Celta de Vigo em 2 de abril. Desde que o brasileiro Éder Militao foi treinado com o resto de seus companheiros de equipe depois de superar a gripe que o impediu de jogar em Maiorca, o italiano Carlo Ancelotti recupera um capital defensivo efetivo e faz com que o espanhol Nacho Fernández concorra como o principal candidato. Para substituir Mehndi pela esquerda, como fez em seu retorno ao Paris Saint-Germain na 16ª rodada da Liga dos Campeões.